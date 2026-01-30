Le marché crypto sous forte pression – Récap de la nuit du 29 au 30 janvier 2026

De gros mouvements ont marqué la nuit sur les marchés crypto et financiers : forte liquidation du Bitcoin, levée record pour le projet d’Andre Cronje, tandis que la Fed et la Maison-Blanche font l’actualité politique et économique.

Marché crypto sous pression

La chute s’est poursuivie sur le marché crypto, avec le Bitcoin retombé à 82 000 dollars et près de 1,75 milliard de dollars liquidés en 24 heures. Les ETF Bitcoin ont enregistré une sortie nette de 817,8 millions de dollars le 29 janvier, IBIT (-317,8 M$), FBTC (-168,0 M$) et GBTC (-119,4 M$) figurant parmi les plus touchés. La moyenne sur 7 jours s’établit à -260,3 M$.

👉 Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Levée majeure pour Flying Tulip

Selon The Block, Flying Tulip, le projet DeFi d’Andre Cronje, a levé 75,5 millions de dollars supplémentaires, portant la valorisation de son token à 1 milliard de dollars. Cette levée s’ajoute à un précédent financement de 200 millions fin 2025, dans un contexte d’intérêt institutionnel croissant pour la tokenisation des actifs, alors que des acteurs comme le NYSE ou Goldman Sachs s’impliquent dans ce domaine.

Binance mise sur le Bitcoin

Binance a annoncé la conversion progressive de ses 1 milliard de dollars de réserves en stablecoins vers le Bitcoin, à finaliser sous 30 jours. Une initiative qui s’inscrit dans le débat grandissant autour des stablecoins, alors qu’OKX lançait récemment une carte Mastercard et que Standard Chartered estimait que ces actifs pourraient coûter jusqu’à 500 milliards de dollars aux banques.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Évolutions macroéconomiques américaines

Un accord budgétaire a été trouvé entre la Maison-Blanche et les démocrates du Sénat, évitant la fermeture partielle du gouvernement américain. En parallèle, 81 % de chances sont évoquées pour que Donald Trump nomme Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale dès le lendemain, une annonce très attendue par les marchés.

Actions réglementaires et judiciaires

Le département américain de la Justice a finalisé la confiscation de 400 millions de dollars liés au mixeur crypto du darknet Helix. Cette opération s’ajoute à d’autres saisies majeures, telles que ChipMixer (44,2 millions d’euros) et Cryptomixer (25 millions d’euros en 2025), et rappelle l’intensification des actions contre les plateformes liées au blanchiment de fonds.

Initiatives institutionnelles et bancaires

La banque brésilienne Nubank, favorable aux cryptos, a reçu l’approbation conditionnelle de l’OCC pour créer une banque nationale aux États-Unis. Une avancée notable alors que d’autres acteurs, comme Polygon, cherchent à se conformer à des cadres réglementaires renforcés.

Perspectives économiques et politiques

David Sacks a déclaré que les États-Unis étaient à un pas de devenir la capitale mondiale des cryptos. Une affirmation qui s’inscrit dans un contexte d’institutionnalisation croissante, entre la montée des ETF crypto et la régulation qui s’affine, malgré un risque de nouveau shutdown et une dette publique record.

Autres actualités

El Salvador a acheté 50 millions de dollars d’or pour renforcer ses réserves. Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, OpenAI prévoit une introduction en bourse au quatrième trimestre 2026, après une valorisation estimée à 1 000 milliards de dollars en octobre 2025.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.