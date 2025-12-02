Le Japon la réduire la fiscalité sur les cryptos : Récap de la nuit du 1er au 2 décembre 2025

La nuit a été marquée par des décisions majeures des régulateurs et institutions financières, ainsi que des avancées notables autour de la tokenisation et des marchés cryptos. Le Japon, la Fed et plusieurs géants financiers ont pris des positions fortes influençant le marché.

La Banque du Japon allège la fiscalité sur les cryptos

Le Japon a annoncé une réduction de la taxe sur le Bitcoin et les cryptomonnaies à 20 %. Cette mesure intervient alors que le BTC a connu récemment des chutes et une forte volatilité. Ce changement s’inscrit dans la dynamique crypto japonaise, soutenue par le lancement d’un stablecoin adossé au yen et des entreprises comme Remixpoint, qui prévoit de rémunérer son PDG en BTC.

La Réserve fédérale met fin à son resserrement quantitatif

La Réserve fédérale a officiellement mis fin à son resserrement quantitatif, cessant de réduire son bilan. Cette décision intervient alors que le prochain président de la Fed pourrait être plus favorable aux cryptos et dans un contexte où les taux ne devraient pas baisser rapidement. Les débats sur le rôle de la Fed dans les cryptomonnaies restent vifs.

Vanguard ouvre l’accès aux ETF crypto

Selon Bloomberg, Vanguard permettra à ses clients d’accéder dès aujourd’hui à des ETF et fonds liés aux cryptomonnaies. Ce tournant est significatif pour le gestionnaire d’actifs, autrefois critique envers le Bitcoin, et témoigne de l’intégration croissante des actifs numériques dans la finance traditionnelle.

Tokenisation : BlackRock confirme sa vision

Larry Fink et Rob Goldstein (BlackRock) ont déclaré à The Economist que la tokenisation pouvait moderniser une partie de l’infrastructure financière encore lente et coûteuse. Ils estiment que nous ne sommes qu’au début de cette transformation, déjà soutenue par des projets comme les ETF Bitcoin, Circle Arc et des initiatives menées avec HSBC et Goldman Sachs.

Perspectives positives pour le Bitcoin

Tom Lee a réaffirmé que les fondamentaux du marché crypto continuaient de s’améliorer malgré la baisse récente des prix. Il anticipe que Bitcoin atteindra un nouvel ATH avant fin janvier 2026, considérant que le rapport risque/rendement pour BTC et ETH reste attractif dans le contexte actuel.

