Le Bitcoin sous pression suite à la hausse des tensions géopolitiques – Récap crypto du weekend du 21 au 22 mars 2026

Un week-end riche en rebondissements : tensions géopolitiques, volatilité des marchés mondiaux, et nouvelles avancées réglementaires aux États-Unis. Le marché crypto a montré des signes de faiblesse, tandis que plusieurs acteurs institutionnels ont poursuivi leurs initiatives.

Bitcoin sous pression

Le marché crypto a subi une vague de liquidations, avec 240 millions de dollars supprimés en quinze minutes et le Bitcoin tombant sous les 68 000 dollars. Plus de 3 milliards de dollars de positions longues risquaient la liquidation en cas de chute sous les 65 000 dollars.

Sur Polymarket, les parieurs estimaient à 60 % la probabilité que le BTC atteigne 60 000 dollars avant 80 000 dollars en 2026, reflet d’un sentiment de prudence.

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Les ETF crypto poursuivent leur expansion

Grayscale a déposé auprès de la SEC son dossier pour un nouvel ETF, le « Grayscale HYPE ETF ». Le même week-end, le NYSE a supprimé les plafonds sur les options liées aux ETF crypto à l’échelle du secteur, tandis que Fidelity a demandé à la SEC d’élaborer un cadre permettant aux courtiers d’échanger des crypto-actifs sur des systèmes de trading alternatifs.

Corrélation macroéconomique : or et pétrole en ébullition

L’or a connu sa plus forte chute hebdomadaire depuis 43 ans, perdant 11 % et passant sous les 4 350 dollars l’once. En parallèle, le pétrole brut a franchi son plus haut niveau depuis quatre ans à 114 dollars le baril, avec plus de 300 millions de dollars d’intérêts ouverts sur Hyperliquid. Ces mouvements traduisent la nervosité persistante liée aux tensions au Moyen-Orient.

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Tokenisation et avenir des marchés financiers

Le Comité des services financiers de la Chambre des représentants tiendra le 25 mars une audition sur la tokenisation et l’avenir des marchés de capitaux. L’intérêt institutionnel pour la tokenisation s’intensifie, tandis que plusieurs initiatives émergent en Europe et en Asie autour de l’immobilier, de la finance et de la culture.

Activité sur les altcoins

Une baleine Solana a retiré 1,81 million de SOL du staking, soit environ 163,8 millions de dollars, confirmant d’importants mouvements de fonds sur le réseau. BitMine a de son côté atteint 76 % de son objectif de posséder 5 % de l’offre totale d’ETH, soutenant la croissance de l’écosystème Ethereum à la veille d’événements économiques majeurs.

Autres indicateurs économiques clés

Les anticipations d’inflation sur douze mois aux États-Unis ont grimpé à 5,2 %, leur plus haut niveau depuis mars 2023. Les marchés, selon CME FedWatch, n’attribuent toutefois qu’une probabilité de 12,4 % à une hausse des taux de la Fed lors de la réunion du 29 avril, montrant une incertitude persistante quant à la direction de la politique monétaire.

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