Le Bitcoin repasse au dessus des 91 000 $ – Récap crypto de la nuit du 26 au 27 novembre 2025

Le Bitcoin poursuit son envolée tandis que plusieurs événements marquants secouent l’écosystème crypto : activité importante sur les ETF, incidents de sécurité et décisions d’acteurs majeurs du secteur.

Le Bitcoin franchit les 91 000 $

La reprise haussière du Bitcoin s’est poursuivie cette nuit, atteignant désormais les 91 000 $. Ce seuil confirme la dynamique positive amorcée plus tôt alors que BTC avait déjà franchi les 90 000 $, entraînant plus de 100 millions de dollars de liquidations, dont 98,9 millions de shorts.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Le Nasdaq rehausse la limite des options sur l’ETF IBIT

Le Nasdaq a déposé un dossier auprès de la SEC afin d’augmenter la limite des options sur l’ETF Bitcoin IBIT de BlackRock jusqu’à 1 000 000 de contrats, soit le maximum autorisé. Cette décision souligne l’intérêt croissant pour les produits dérivés liés au Bitcoin.

Upbit victime d’une sortie anormale de fonds

L’exchange sud-coréen Upbit a suspendu les dépôts et retraits après une sortie anormale de 38,5 millions de dollars sur le réseau Solana. Les fonds ont été transférés vers un portefeuille inconnu, mais la plateforme a assuré qu’elle couvrirait la totalité des pertes.

Vitalik Buterin soutient la confidentialité

Vitalik Buterin a fait don de 128 ETH chacun aux projets Session et SimpleXChat. Par ce geste, il soutient le développement d’applications de messagerie chiffrée axées sur la protection des métadonnées et la création de comptes sans autorisation.

L’USDT sous surveillance de S&P

S&P Global a attribué à l’USDT une note de stabilité « faible », pointant un manque de transparence sur la composition des actifs et sur les dépositaires. L’agence estime aussi que les réserves du stablecoin pourraient ne pas suffire en cas de forte chute du Bitcoin.

Securitize entre dans une nouvelle ère réglementaire

Securitize a obtenu l’approbation de l’Union européenne pour opérer en tant que système de trading et de règlement tokenisé sur Avalanche. L’entreprise devient ainsi le premier opérateur de titres numériques réglementé à la fois aux États-Unis et dans l’UE.

Tom Lee ajuste ses prévisions pour Bitcoin

Tom Lee, président de BitMine, a revu à la baisse son objectif de fin d’année à 250 000 dollars pour Bitcoin. Il estime désormais qu’un nouvel ATH reste possible, mais prédit plutôt un dépassement des 100 000 dollars avant la fin de 2025.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.