Le Bitcoin progresse malgré le conflit au Moyen-Orient : Récap crypto de la nuit du 4 au 5 mars 2026

Bitcoin repasse à la hausse tandis que le marché crypto ajoute 140 milliards de dollars de capitalisation. Aux États-Unis, la SEC affine sa régulation et plusieurs figures politiques et entreprises crypto multiplient les annonces.

Le Bitcoin reprend des couleurs

Le Bitcoin a poursuivi sa progression, franchissant d’abord les 72 000 dollars puis les 74 000 dollars. Cette hausse est survenue malgré les avertissements de Peter Schiff qui estimait que le BTC au-dessus de 71 000 dollars représentait un « faux signal ».

Régulation américaine en mouvement

La SEC a soumis une interprétation précisant comment les lois sur les valeurs mobilières s’appliquent à certains actifs crypto. Trois commissaires doivent désormais voter après un examen inter-agences. Cette initiative s’inscrit dans la tendance récente de la SEC à encadrer plus strictement les stablecoins, notamment en imposant leur traitement comptable comme des fonds monétaires.

Marché crypto en fort rebond

Environ 140 milliards de dollars ont été ajoutés à la capitalisation totale du marché crypto en seulement 24 heures. Le Bitcoin a gagné 8,1 % sur la période, illustrant une résilience face aux tensions au Moyen-Orient.

Zerohash vise le statut bancaire fédéral

La société crypto Zerohash a déposé une demande pour obtenir une licence de banque fiduciaire nationale aux États-Unis. Cette démarche lui permettrait d’opérer comme une banque fédérale et de gérer des actifs pour ses clients.

Trump et la régulation crypto

Donald Trump a appelé à une adoption rapide du Clarity Act pour renforcer la domination crypto américaine, accusant les banques d’avoir saboté le GENIUS Act. Il a également mis en garde contre le risque d’un déplacement de l’industrie vers la Chine.

Brian Armstrong face aux banques

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a affirmé que les fondations des cryptomonnaies n’avaient jamais été aussi solides. Après une rencontre avec Donald Trump, il a souligné que la crypto constitue une alternative tangible au risque de saisie ou de dévaluation de la monnaie, offrant aux individus un contrôle direct sur leurs fonds.

Les ETF Bitcoin surpassent ceux de l’or

Les ETF Bitcoin spot ont enregistré en moins de deux ans les mêmes flux nets cumulés que les ETF or ont mis plus de 15 ans à atteindre. Cette accélération confirme l’engouement institutionnel rapide pour une exposition directe au Bitcoin.

