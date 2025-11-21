Le Bitcoin poursuit sa chute sous les 86 000 dollars – Récap crypto de la nuit du 20 au 21 novembre 2025

Le Bitcoin poursuit sa chute sous les 86 000 dollars tandis que la SEC américaine assouplit sa politique d’application sous la présidence de Paul Atkins. L’Inde avance sur un cadre pour les stablecoins et plusieurs mouvements institutionnels notables marquent la nuit.

Le Bitcoin continue sa chute

Le cours du Bitcoin a chuté sous les 86 000 dollars dans le sillage de la baisse des actions américaines et du recul des anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale. Cette dynamique négative s’inscrit dans un environnement de prudence accrue face à une politique monétaire toujours restrictive.

Vente massive d’une baleine Bitcoin

La whale Bitcoin Owen Guden a vendu la totalité de ses BTC pour 1,3 milliard de dollars, ne possédant désormais plus aucun Bitcoin.

Changement de ton à la SEC

Selon Cornerstone Research, les actions coercitives de la SEC ont chuté de 30 % sous la présidence de Paul Atkins par rapport à l’ère Gary Gensler. Ce revirement reflète une approche plus ouverte envers la crypto, alors que l’Union européenne étudie l’instauration d’un superviseur unique, inspiré du modèle américain.

Investissements autour d’Ethereum

Bitmine, la société de trésorerie Ethereum dirigée par Tom Lee, a acheté 17 242 ETH supplémentaires pour 44,46 millions de dollars après une perte de 4,2 milliards de dollars. Ses avoirs atteignent désormais environ 3,62 millions d’ETH, soit 10,4 milliards de dollars, dans un contexte de résilience institutionnelle autour de l’actif.

Inde : vers un cadre pour les stablecoins

Le rapport économique 2025-2026 de l’Inde confirme la préparation d’un cadre spécifique pour les stablecoins. En parallèle, la Reserve Bank of India poursuit le développement de sa monnaie numérique (MNBC). Le futur actif numérique ARC, indexé sur la roupie et développé par Polygon et Anq, sera lancé début 2026 pour un usage professionnel limité.

Mobilisation autour de Tornado Cash

Plus de 65 groupes de défense ont demandé au président Donald Trump d’abandonner les charges restantes contre Roman Storm, cofondateur de Tornado Cash. Cette requête s’inscrit dans un climat de soutien accru à la liberté du développement open source après la levée des sanctions sur le protocole en janvier 2025.

Levée de fonds record pour Kalshi

La plateforme de marchés prédictifs Kalshi a levé 1 milliard de dollars, valorisant l’entreprise à 11 milliards. Ce tour de table reflète l’essor des marchés prédictifs, soutenu par son intégration sur Google Finance et ses collaborations stratégiques, notamment avec xAI d’Elon Musk.

