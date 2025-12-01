Le Bitcoin poursuit sa chute : Récap crypto du weekend du 29 au 30 novembre 2025

Un weekend marqué par une nouvelle chute du Bitcoin sous les 90 000 dollars, la montée en puissance de l'or, et des annonces importantes du côté des institutions comme la BCE, Tether, et Fidelity.

Le Bitcoin poursuit sa chute

Le marché crypto a été marqué par une nouvelle correction du Bitcoin. Environ 200 millions de dollars de positions longues ont été liquidés en une heure, tandis que le BTC est tombé sous les 90 000 dollars, puis sous 88 000 et 86 000 dollars. Cette baisse prolonge une série de quatre semaines consécutives de recul, et des analyses anticipent un retour vers les 75 000 dollars. De plus, près d’un demi-milliard de dollars ont été liquidés sur l’ensemble du marché crypto en 24 heures.

👉 Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Les métaux précieux en vedette

L’or a connu une forte hausse durant le weekend, atteignant d’abord 4 200 dollars avant de dépasser les 4 250 dollars. Parallèlement, Peter Schiff a qualifié la hausse de l’argent et la baisse du BTC d’« image miroir », indiquant qu’une chute plus profonde du Bitcoin pourrait suivre.

Tether renforce ses réserves en or et répond aux critiques

Tether a acheté plus d’or que n’importe quelle banque centrale au dernier trimestre. Arthur Hayes a critiqué cette stratégie, estimant qu’une baisse de 30 % de ces positions en or et en BTC pourrait anéantir les fonds propres de l’entreprise. Le PDG de Tether a répondu en assurant de la solidité du groupe, citant 30 milliards de dollars de capitaux propres et 500 millions de dollars de bénéfices mensuels.

Adoption institutionnelle d’Ethereum

Jerome Powell a indiqué que chaque banque est libre de proposer des services liés à Ethereum. Cette ouverture s’ajoute aux récents développements institutionnels, comme la tokenisation d’un fonds euro par Amundi sur Ethereum ou le lancement d’un fonds monétaire tokenisé par Fidelity désormais au-delà de 250 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Ripple obtient une licence à Singapour

Ripple a reçu l’approbation de l’Autorité Monétaire de Singapour pour opérer sous le statut de « Major Payment Institution », lui permettant d’offrir des services de paiement entièrement agréés dans le pays.

Avancées du Kazakhstan dans les cryptos

La Banque nationale du Kazakhstan envisage d’investir jusqu’à 300 millions de dollars dans des actifs cryptographiques, poursuivant sa stratégie d’intégration des cryptos dans sa réserve nationale et son partenariat avec Binance pour créer un fonds en BNB.

Les innovations de Telegram

Telegram a lancé Cocoon, un réseau de calcul confidentiel pour les développeurs, fonctionnant sur la blockchain TON et alimenté par le token $TON. Ce lancement s’inscrit dans une volonté de proposer une solution décentralisée d’intelligence artificielle intégrée à sa plateforme.

Chainlink bientôt en ETF

Grayscale a annoncé le lancement imminent du premier ETF Chainlink (LINK) au spot, en convertissant son fonds privé après validation de la SEC. Cette initiative renforce la place croissante des infrastructures blockchain dans l’univers des ETF crypto.

Arthur Hayes s’en prend à Monad

Arthur Hayes a affirmé que le projet Monad (MON) pourrait s’effondrer de 99 %, alors qu’il menait sa prévente sur Coinbase. L’ICO, initialement très suivie, a été critiquée pour ses tokenomics jugées fragiles.

Nouvelle découverte d’or en Arabie saoudite

Environ 11 millions de tonnes d’or, d’argent, de cuivre et de zinc ont été découvertes en Arabie saoudite. Le rapport souligne qu’il n’y aura toujours que 21 millions de BTC, rappelant la rareté intrinsèque du Bitcoin face aux ressources physiques.

