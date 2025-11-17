Le Bitcoin poursuit sa chute : Récap crypto du weekend du 15 et 16 novembre 2025

Un week-end marqué par la chute du Bitcoin sous les 100 000 dollars, l’essor des investisseurs institutionnels et une série de mouvements sur Ethereum et Zcash. Le marché reste tendu entre volatilité, liquidations massives et avancées réglementaires.

Bitcoin en forte correction

Le Bitcoin a poursuivi sa chute au cours du week-end, s'approchant des 95 000 $. Ces baisses interviennent dans un contexte de volatilité accrue, avec 2,3 milliards de dollars de positions longues liquidées sur sept jours et un indice de peur extrême à 10. Selon Standard Chartered, cette baisse sous les 100 000 dollars pourrait être la dernière, tandis que le quatrième trimestre s’annonce déjà pire que ceux de 2022 et 2019.

Les positions short se multiplient

Les positions short sur le Bitcoin ont atteint 10,8 milliards de dollars au moment où la cryptomonnaie confirmait un « Death Cross ». Les traders misaient massivement sur la poursuite de la correction. Une hausse de seulement 4 % du BTC aurait pu effacer 2,7 milliards de dollars de positions short, tandis que 10 % auraient supprimé 5,5 milliards.

Institutionnels et réserves en Bitcoin

L’adoption institutionnelle s’est poursuivie malgré le recul du marché : la Banque centrale tchèque a officiellement ajouté du BTC à son bilan, et Taïwan étudie une réserve stratégique en Bitcoin. Cardone Capital a, de son côté, acheté 888 BTC pour 84 millions de dollars, et Harvard a investi 320 millions de dollars dans des ETF Bitcoin, confirmant la tendance montante du point de vue des acteurs institutionnels.

Tether et son expansion stratégique

Tether a dirigé une levée de fonds d’un milliard d’euros pour la startup d’IA et de robotique Neura, avant de se lancer dans le financement du commerce des matières premières avec 1,5 milliard de dollars de crédits déployés. Le PDG Paolo Ardoino prévoit une expansion majeure de cette activité, renforçant la position de Tether comme acteur financier global.

Polymarket et le pessimisme sur ETH

Selon Polymarket, la probabilité qu’Ethereum retrouve son ATH avant 2026 est désormais inférieure à 10 %. Malgré les avancées comme la mise à jour Fusaka et la croissance des layer 2, la confiance du marché reste faible.

Zcash en vedette

Zcash (ZEC) s’est distingué avec une progression fulgurante, dépassant les volumes des échanges liés à Bitcoin et Ethereum sur certaines plateformes. Sa hausse de 220 % sur 30 jours a attisé les soupçons de pump coordonné.

Macroéconomie et politique

Sur le plan macro, le président Trump a signé la suppression de droits de douane pour réduire les coûts alimentaires, tandis que les États-Unis ont prévu de finaliser un accord commercial avec la Chine avant Thanksgiving. Le Japon prépare un plan de relance de 17 000 milliards de yens, injectant 110 milliards de dollars dans son économie.

