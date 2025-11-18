Le Bitcoin plonge en zone de peur extrême : Récap crypto de la nuit du 17 au 18 novembre 2025

Le marché crypto reste sous tension avec un Bitcoin sous les 90 000 dollars et un indice de peur extrême. Pendant ce temps, plusieurs annonces majeures marquent la nuit, entre initiatives institutionnelles et développements d’infrastructures.

Le Bitcoin plonge en zone de peur extrême

Le Bitcoin est passé sous la barre des 90 000 dollars. L’indice de peur et de cupidité crypto a chuté à 11, signe d’une peur extrême sur le marché. Cameron Winklevoss, cofondateur de Gemini, y voit peut-être la dernière opportunité d’acheter du BTC sous les 90 000 dollars.

DappRadar ferme ses portes

Après sept ans d’activité, DappRadar a annoncé la fermeture de sa plateforme en raison de coûts devenus insoutenables. Le token RADAR, lancé en 2021 et distribué aux premiers utilisateurs, s’est effondré à la suite de cette annonce.

Vitalik Buterin présente le framework Kohaku

Lors de la Devcon, Vitalik Buterin a dévoilé Kohaku, un projet open source soutenu par la Fondation Ethereum. Ce framework introduit des modules de confidentialité et de sécurité on-chain.

Le Salvador renforce ses réserves en Bitcoin

Selon Cointelegraph, le Salvador a ajouté 100 millions de dollars en BTC à ses réserves, confirmant sa stratégie pro-Bitcoin. Ce mouvement s’inscrit dans un climat de tensions avec le FMI, qui a critiqué le manque de transparence des achats de BTC. Le pays poursuit ainsi son utilisation du Bitcoin comme actif de trésorerie.

Mt. Gox transfère près d’un milliard de dollars

Arkham Intelligence a signalé un transfert de 956 millions de dollars en Bitcoin depuis Mt. Gox vers une adresse non identifiée. L’entreprise est connue pour suivre les grands mouvements on-chain et avait auparavant identifié des portefeuilles liés à Tesla ou SpaceX. Ce transfert s’inscrit dans le cadre des remboursements et mouvements liés à l’affaire Mt. Gox.

Les flux des ETF crypto se rééquilibrent

La semaine dernière, les ETF spot Bitcoin ont enregistré une sortie de 74,5 millions de dollars. En revanche, ETH a vu des entrées de 10,37 millions, SOL de 8,2 millions et XRP de 25,41 millions. Ces flux traduisent une redirection des capitaux vers d’autres actifs majeurs que le BTC.

AMINA s’impose à Hong Kong

Le groupe bancaire AMINA devient le premier acteur international à offrir une solution complète de trading et de conservation de cryptomonnaies à Hong Kong. Cette avancée conforte la stratégie de la ville chinoise, qui ambitionne de devenir un pôle crypto régulé et attractif.

Les baleines Bitcoin reculent

Le nombre de portefeuilles détenant plus de 1 000 BTC diminue progressivement, tandis que la part des petits détenteurs, possédant moins d’un BTC, augmente. Ce phénomène intervient alors que le Bitcoin est sous les 90 000 dollars, avec des analystes évoquant un risque de chute vers 56 000 dollars.

