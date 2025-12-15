Le Bitcoin chute sous les 90 000 dollars – Récap du weekend du 13 au 14 décembre 2025

Retour sur un week-end rythmé par les mouvements du Bitcoin, les prises de position institutionnelles et les expansions majeures des acteurs crypto. Entre chutes de confiance, avancées réglementaires et croissance des tokens, le marché reste sous tension.

Le Bitcoin sous pression

Le Bitcoin est retombé autour de 90 000 dollars dans un contexte de peur extrême sur le marché, après être passé sous les 100 000 dollars il y a un mois.

Michael Saylor et la stratégie long terme

Michael Saylor a estimé que le Bitcoin croîtrait d’environ 30 % par an sur les 20 prochaines années, confirmant sa posture haussière. Il a ajouté que l’accumulation de BTC se poursuivrait tant que les critiques subsisteraient, reflétant la confiance constante des investisseurs malgré un marché volatil.

Ripple et les acteurs régulés américains

Aux États-Unis, Ripple, Circle et d’autres entreprises crypto ont obtenu une approbation préliminaire pour lancer des banques nationales de confiance. Cette avancée s’inscrit dans un climat où Circle collabore avec BlackRock, HSBC et Goldman Sachs sur la blockchain Arc et où Ripple poursuit son expansion institutionnelle après son règlement avec la SEC.

Réglementation au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles règles pour encadrer le marché des cryptomonnaies. Le ministère des Finances prévoit une mise en œuvre concrète de la régulation des cryptoactifs en octobre 2027, confirmant la volonté du pays d’instaurer un cadre juridique stricte et coordonné à l’international.

Tokenisation à un niveau record

Selon Token Terminal, la capitalisation des actifs tokenisés a atteint un sommet historique de 330 milliards de dollars, comprenant les stablecoins, les fonds tokenisés, les matières premières et les actions. Maple Finance collabore avec Aave sur des prêts garantis par ces actifs, tandis que les régulateurs internationaux surveillent les risques associés.

Phantom lance ses cartes de débit

Phantom a annoncé le lancement de ses cartes de débit Phantom Cash aux États-Unis cette semaine, avec une expansion internationale à venir. L’entreprise a récemment levé 150 millions de dollars, valorisant le wallet à 3 milliards de dollars, tout en intégrant Hyperliquid pour le trading depuis le wallet.

