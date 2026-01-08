Le Bitcoin (BTC) reprend sa chute : Récap crypto de la nuit du 7 au 8 janvier 2026

Le marché crypto reste sous pression avec une poursuite de la baisse du Bitcoin et des mouvements intenses sur les ETF. Pendant ce temps, Ripple, Binance et le secteur réglementaire américain ont livré plusieurs annonces clés.

Le Bitcoin poursuit sa chute

Le cours du Bitcoin a continué de reculer, passant sous les 90 000 dollars après une série de mouvements importants sur les ETF spot. Le 5 janvier, les ETF BTC, ETH, SOL et XRP avaient enregistré des entrées nettes importantes (BTC 697,25 millions de dollars, ETH 168,13 millions, SOL 16,24 millions, XRP 46,10 millions). Cependant, dès le 6 janvier, les ETF BTC ont affiché des sorties nettes de 243,24 millions de dollars, accentuant la baisse du BTC.

Ripple reste en expansion sans envisager d'IPO

La présidente de Ripple, Monica Long, a confirmé que l’entreprise ne prévoit pas d’introduction en bourse, mettant en avant une situation financière solide. Ripple donne la priorité à l’expansion de ses produits et à des acquisitions stratégiques, ayant dépensé près de 4 milliards de dollars en 2025, dont 1,25 milliard pour le rachat du prime broker Hidden Road.

Binance renforce sa transparence financière

Binance a déclaré que tous les fonds des utilisateurs sont entièrement couverts à 1:1 ou davantage grâce à un système de Proof of Reserves reposant sur un arbre de Merkle et des zk‑SNARKs, vérifiable de façon indépendante. Cette annonce s’inscrit dans une politique de conformité accrue, marquée par l’obtention d’une licence globale auprès de l’Abu Dhabi Global Market et l’arrivée de Yi He comme co-PDG.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

World Liberty Financial dépose une demande de licence bancaire

World Liberty Financial a créé WLTC, une nouvelle fiducie qui a déposé une demande de licence bancaire nationale auprès de l’OCC. WLTC prévoit d’offrir des services de garde crypto et de conversion de stablecoins, dans un contexte de tensions réglementaires lié à l’interdiction des rendements sur ces actifs par le GENIUS Act.

Vers un encadrement accru du trading politique

La Chambre des représentants américaine prévoit de voter d’ici la fin du mois sur une interdiction du trading d’actions par les membres du Congrès. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de renforcer le cadre réglementaire autour des cryptomonnaies, dans la continuité du CLARITY Act annoncé sous l’administration Trump.

Le Congrès américain avance sur la loi crypto

La sénatrice Cynthia Lummis a déclaré que le Congrès est proche d’adopter une loi sur la structure du marché crypto. Deux séances sont prévues le 15 janvier : l’une par le Comité de l’Agriculture, l’autre par le Comité bancaire, soulignant l’importance stratégique du sujet pour les législateurs américains.

Le PDG de Coinbase alerte sur la compétitivité des stablecoins

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a estimé que les États-Unis passent à côté de l’essentiel concernant les rendements sur les stablecoins. Selon lui, ces récompenses ne perturbent pas les marchés du prêt, mais sont cruciales pour la compétitivité des stablecoins américains, un point de tension dans le débat autour du GENIUS Act.

Bitwise fixe les conditions d’un rallye haussier en 2026

Matt Hougan, CIO de Bitwise, a identifié trois conditions pour un rallye crypto en 2026 : éviter de nouvelles vagues de liquidations, faire adopter la loi sur la structure du marché et maintenir la stabilité des marchés actions. Bitwise poursuit par ailleurs son expansion avec 11 demandes d’ETF « Strategy » couvrant divers altcoins comme Uniswap, Tron et Zcash.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.