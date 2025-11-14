Le Bitcoin accentue sa chute malgré une adoption en hausse – Récap crypto de la nuit du 13 au 14 novembre 2025

Le Bitcoin poursuit sa chute tandis que les marchés traditionnels et les ETF crypto confirment une tendance baissière. En parallèle, la régulation américaine se remet en marche et l'adoption du Lightning Network s'accélère.

Le Bitcoin accentue sa chute

Le prix du Bitcoin a poursuivi sa baisse pour atteindre 97 000 dollars, faisant passer sa capitalisation sous les 2 000 milliards de dollars. Cette chute, marquée par 16 bougies rouges consécutives sur l’unité de 15 minutes, survient alors que Morgan Stanley estime que le BTC est dans la phase « automne » de son cycle.

Malgré cela, l’intérêt institutionnel reste présent, avec Strategy levant 620 millions d’euros pour acquérir davantage de BTC et Square permettant à plus de 4 millions de commerces américains d’accepter les paiements en Bitcoin.

Réouverture de la SEC et de la CFTC

La SEC et la CFTC ont rouvert officiellement leurs portes après 43 jours de paralysie grâce à un accord budgétaire voté par le Congrès et signé par le président Trump. Cette reprise va permettre de relancer le traitement des dossiers concernant la régulation crypto et les approbations de produits financiers, dont plusieurs ETF, apportant un regain de visibilité au secteur après plusieurs semaines d'incertitude.

Adoption accrue des paiements Bitcoin

Cash App, fondée par Jack Dorsey, a étendu ses fonctionnalités pour permettre les paiements en Bitcoin via le Lightning Network ainsi qu’en stablecoins. Cette évolution s’inscrit dans la montée en puissance du Lightning Network, déjà adopté par SoFi et Revolut, et complété par Square, qui rend désormais le Bitcoin accessible dans plus de 4 millions de commerces américains.

Nouvel ETF SEI listé à la DTCC

L’ETF SEI avec staking de Canary a été ajouté à la DTCC sous le ticker SEIZ. Cette intégration s’inscrit dans la stratégie de développement de la DTCC autour de la tokenisation et du projet Smart NAV lancé avec Chainlink en 2024, soutenu par BNY Mellon, Franklin Templeton et JP Morgan.

21Shares renforce son offre régulée

21Shares a lancé une série d’ETF crypto d’indice sous le régime du SEC Act de 1940, renforçant la protection des investisseurs par un cadre réglementaire strict. La société, récemment acquise par FalconX, poursuit ainsi son intégration dans la finance institutionnelle, soutenue par la Société Générale qui assure la liquidité de ses ETP Bitcoin et Ether en Europe.

Kalshi s’allie à Coinbase

Kalshi a conclu un partenariat avec Coinbase pour la conservation du stablecoin USDC sur sa plateforme de marché de prédiction. Les utilisateurs peuvent désormais déposer et transférer des USDC, tandis que ces marchés voient leur visibilité s’accroître grâce à leur intégration sur Google Finance.

