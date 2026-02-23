Le Bitcoin a vécu un nouveau week-end difficile – Récap crypto du weekend du 21 au 22 février 2026

Le marché crypto a traversé un week-end marqué par une poursuite de la correction du Bitcoin et d’Ethereum, pendant que certaines initiatives institutionnelles et politiques se multiplient autour des actifs numériques. Les sujets d’IA, de tokenisation et de régulation ont également occupé une place importante.

Bitcoin en forte pression

Le prix du Bitcoin a chuté sous les 65 000 dollars après avoir perdu plus de 20 000 dollars depuis le début de l’année 2026. Si février se terminait en baisse, cela marquerait cinq mois consécutifs de pertes, du jamais vu depuis sept ans.

👉 Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Ethereum aussi dans le rouge

Ethereum a signé son troisième pire premier trimestre de l’histoire, avec encore plus de cinq semaines restantes avant la fin de la période. Malgré une reprise récente, son prix restait 60 % en dessous de son plus haut historique.

Marchés en pleine peur

Les niveaux de peur sur le marché crypto ont atteint ceux observés lors de l’effondrement de FTX et du crash du COVID.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Effervescence autour des stablecoins

Les stablecoins ont atteint une capitalisation presque équivalente à la taille combinée des layers 1 et de la DeFi. Leur usage réel continue de croître, notamment pour les salaires et les paiements quotidiens, tandis que les flux illicites liés à ces monnaies ont atteint des records selon TRM Labs.

Tokenisation d’actifs : le Nasdaq se renforce

Le Nasdaq a recruté un chef de produit spécialisé dans la tokenisation d’actifs numériques, signe d’une accélération de ses efforts dans le domaine.

Tendances institutionnelles sur Bitcoin

Michael Saylor a laissé entendre qu’il pourrait de nouveau acheter du Bitcoin à travers sa société Strategy, qui détient environ 673 783 BTC pour une valeur de 63 milliards de dollars. Malgré cette perspective, le climat reste fragile, renforcé par les ventes récentes de Bitdeer, qui a liquidé l’intégralité de ses avoirs en Bitcoin.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.