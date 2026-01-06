Le Bitcoin à 250 000 $ en 2026 ? Récap crypto de la nuit du 5 au 6 janvier 2026

Le marché crypto a connu une accélération haussière marquée par une envolée du Bitcoin et du XRP, portée par les institutionnels et les ETF. Pendant ce temps, plusieurs actualités politiques et juridiques ont également rythmé la scène américaine.

Bitcoin : reprise institutionnelle et accumulation des baleines

Les baleines détenant entre 10 et 10 000 BTC ont accumulé plus de 56 000 BTC depuis le 17 décembre. Ce schéma, historiquement haussier, intervient alors que le Bitcoin s’est consolidé autour de 92 000 dollars et que les ETF Bitcoin spot ont enregistré 470 millions de dollars d’entrées dès le 2 janvier. Parallèlement, Tether a acquis 780 millions de dollars de BTC, confortant le retour de la confiance institutionnelle.

Prévisions optimistes pour le Bitcoin

Selon CNBC, Tom Lee a estimé que le Bitcoin pourrait atteindre entre 200 000 et 250 000 dollars en 2026, soutenu par l’adoption institutionnelle et les politiques favorables du gouvernement américain. Le marché affiche en effet des signes forts de reprise, avec Tether et Grayscale misant sur un nouvel ATH, bien que la concentration des réserves dans quelques entreprises pose des questions de distribution.

Explosion des ETF Ethereum et Solana

L’ETF Ethereum staking de Grayscale, ETHE, est devenu le premier ETP américain sur l’ETH à redistribuer les récompenses de staking aux investisseurs. En parallèle, les ETF Solana ont franchi le seuil du milliard de dollars d’actifs sous gestion, menés par le BSOL de Bitwise à 681 millions de dollars. Ces succès confirment l’attrait croissant des institutionnels pour les produits réglementés liés aux altcoins.

Crypto et politique américaine

Plusieurs entreprises crypto, dont Gemini et Crypto.com, ont versé au total 21 millions de dollars à un PAC soutenant Donald Trump avant les élections de mi-mandat. Cette initiative s’intègre dans une stratégie plus large de Donald Trump, qui soutient activement les initiatives liées aux crypto-actifs, notamment à travers la distribution de tokens par Trump Media et la création d’un ETF Bitcoin via Crypto.com.

Affaire Samourai Wallet et controverses juridiques

Selon Bitcoin Magazine, le département de la Justice aurait enfreint un décret présidentiel de Donald Trump en vendant pour 6,3 millions de dollars de bitcoins saisis issus du Samourai Wallet. Cette affaire intervient dans un contexte de politique crypto pro-Trump en pleine structuration, alors que les condamnations des fondateurs et du directeur technique de Samourai Wallet continuent de faire débat.

Drake visé par une plainte RICO

Le rappeur Drake fait face à une plainte RICO pour promotion et utilisation du crypto-casino Stake. Cette procédure, qui s’inscrit dans le cadre américain de lutte contre le crime organisé, intervient alors que le secteur du staking et des plateformes de jeu crypto continue d’être examiné de près par les régulateurs.

