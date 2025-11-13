Le 1er ETF spot XRP est enfin là ! Récap crypto de la nuit du 12 au 13 novembre 2025

XRP franchit une étape majeure avec la lancement de son premier ETF spot aux États-Unis tandis que le gouvernement américain rouvre et relance la régulation crypto. Dubaï gèle 456 millions de dollars liés à TrueUSD et l’IA s’impose comme moteur de la prochaine vague du secteur.

Le Nasdaq annonce la cotation officielle de l’ETF spot XRP

Le Nasdaq a publié l'avis officiel de cotation pour l'ETF spot XRP, marquant une étape clé dans l’introduction du XRP sur les marchés boursiers américains. Ce lancement s’inscrit dans un contexte d’intérêt institutionnel croissant, avec jusqu’à 5 milliards de dollars de flux attendus le premier mois et l’approbation par la SEC du premier fonds multi-crypto de Grayscale incluant XRP (GDLC).

Réouverture du gouvernement américain et avancée sur la régulation crypto

La Chambre a voté la réouverture du gouvernement américain, et le président Trump a signé la loi mettant fin à la fermeture. Ce redémarrage s’accompagne d’un regain d’activité législative sur les sujets crypto, offrant une meilleure visibilité au secteur après plusieurs jours de volatilité sur le Bitcoin.

Dubaï gèle 456 millions de dollars liés à TrueUSD

Un tribunal de Dubaï a ordonné le gel mondial de 456 millions de dollars suite à une utilisation présumée abusive des réserves de TrueUSD après un renflouement effectué par Justin Sun. L’affaire s’inscrit dans le cadre des initiatives de Sun autour de la Tron Treasury Company, soutenue par la famille Trump, et relance les débats sur les stratégies de trésorerie au sein de l’écosystème.

ETF Bitcoin : sortie massive de capitaux

Markus Thielen a averti que la demande institutionnelle pourrait se retourner, alors que les ETF Bitcoin spot ont connu 939 millions de dollars de sorties la semaine dernière et 278,1 millions le 12 novembre. Les ETF Ethereum spot ont également enregistré 183,7 millions de retraits, contrastant avec les 18,1 millions d’entrées sur les ETF Solana spot.

Fusion d’Aerodrome et Velodrome en un protocole unique

Aerodrome et Velodrome ont annoncé leur fusion sous le nom de « Aero », qui sera lancé sur Ethereum et la blockchain Arc de Circle. Les détenteurs d’Aerodrome recevront 94,5 % du nouveau token, et ceux de Velodrome 5,5 %. Cette opération intervient alors qu’Ethereum atteint un record de transactions par seconde avant sa mise à jour Fusaka prévue pour décembre.

Convergence entre IA et blockchain

L’investisseur Dan Tapiero estime que la fusion entre l’intelligence artificielle et la blockchain sera à l’origine de la prochaine grande vague du secteur. Cette tendance est déjà visible, les mineurs de Bitcoin se tournant vers des usages liés à l’IA, malgré des risques de centralisation liés à la présence de codes permettant de geler des fonds sur plusieurs blockchains majeures.

Polymarket relance sa plateforme aux États-Unis

Polymarket a rouvert en version bêta aux États-Unis, permettant à certains utilisateurs d’accéder à de vrais contrats avant son lancement complet. Bloomberg précise que la société, valorisée à plusieurs milliards de dollars, prépare également un token assorti d’un airdrop, tandis que Google Finance et MetaMask intègrent ses données.

Les traders deviennent prudents sur le XRP

Santiment rapporte que les commentaires baissiers sur le XRP sont deux fois plus nombreux que les haussiers, suggérant une phase de peur pouvant précéder un rebond. Ce sentiment intervient dans un contexte optimiste autour du XRP, marqué par la fin du conflit Ripple-SEC et l’arrivée de son ETF spot.

