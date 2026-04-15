L'arrivée de Kraken en Bourse se précise – Récap crypto de la nuit du 14 au 15 avril 2026

Une nuit marquée par une série d’avancées réglementaires et technologiques majeures : Kraken vise la bourse, Ripple lance les obligations d’État tokenisées en Corée, tandis que la SEC américaine allège les contraintes du day trading.

Kraken dépose une demande d’introduction en bourse

Kraken a soumis en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse, comme l’a confirmé son co-PDG. Cette annonce intervient après que son projet d’IPO avait été annoncé en pause fin mars 2026.

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Anthropic, Coinbase et Mythos : sécurité et inquiétudes

Anthropic a discuté avec l’administration Trump au sujet de son nouveau modèle d’IA de pointe baptisé Mythos, décrit comme particulièrement puissant et inquiétant pour le secteur financier. En parallèle, Coinbase serait en discussions avancées avec Anthropic pour accéder à cette technologie afin de renforcer sa sécurité face aux menaces croissantes visant les plateformes crypto. Ce contexte intervient alors que Coinbase a récemment gelé 12 millions de dollars liés à une vaste arnaque de phishing, impliquant plus de 20 000 victimes.

La SEC met fin à la règle du Pattern Day Trader

La SEC américaine a officiellement supprimé la règle du Pattern Day Trader, supprimant l’exigence minimale de 25 000 dollars pour les traders actifs sur comptes sur marge. Cette décision s’inscrit dans une série d’évolutions réglementaires positives incluant la classification officielle des cryptomonnaies et la reconnaissance de certains wallets de trading comme n’ayant pas besoin d’enregistrement en tant que courtiers.

Ripple tokenise des obligations d’État en Corée du Sud

Ripple s’est associée à Kyobo Life Insurance pour lancer le premier règlement d’obligations d’État tokenisées en Corée, en utilisant la solution Ripple Custody. Ce projet marque un jalon clé dans l’utilisation institutionnelle de la blockchain et poursuit l’expansion de Ripple dans la région Asie-Pacifique.

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TRON passe à la cryptographie post-quantique

Justin Sun a annoncé que TRON allait déployer sur son mainnet des signatures post-quantiques conformes aux standards du NIST. Ces signatures, validées par le NIST, doivent permettre de résister aux attaques des futurs ordinateurs quantiques, dans un contexte où la sécurité des protocoles blockchain est de plus en plus scrutée.

Programme de subventions sécurité chez Ethereum

La Fondation Ethereum a lancé un programme de subventions à la sécurité d’un million de dollars, couvrant jusqu’à 30 % des coûts d’audit pour les développeurs blockchain auprès de plus de 20 cabinets spécialisés. Cette initiative renforce la volonté de la Fondation de résoudre la fragmentation de l’écosystème, dans un contexte de réorganisation des Layer 2 et d’un rebond du marché de l’ETH.

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