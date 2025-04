Dans les pas de Donald Trump ? La Corée du Sud pourrait élire son premier président pro-crypto

À l’approche d’une élection présidentielle anticipée en Corée du Sud, un des candidats attire l’attention en mettant au cœur de son programme une politique économique fondée sur la déréglementation des cryptomonnaies et la valorisation des technologies de rupture

Un programme électoral centré sur la déréglementation technologique

La destitution du président Yoon Suk-yeol début avril a plongé la Corée du Sud dans une période d’instabilité politique. Dans ce contexte, Hong Joon-pyo, figure du Parti du Pouvoir du Peuple, s’est imposé dans la campagne présidentielle anticipée prévue le 3 juin avec un programme tourné vers les technologies de rupture et la réforme du cadre réglementaire des cryptomonnaies.

Lors de son discours à Séoul le 16 avril, il a présenté 27 mesures économiques dont la principale ambition est de faire de la blockchain et des cryptomonnaies des moteurs de croissance nationaux. Il propose de démanteler les réglementations actuelles, à l’image des politiques menées par l’administration Trump aux États-Unis.

Pour Hong Joon-pyo, ces technologies ne doivent plus être marginalisées, mais pleinement intégrées dans le tissu économique et administratif du pays. Il défend également l’utilisation de la blockchain dans les services publics, afin de renforcer la transparence et l'efficacité administrative.

Ce positionnement marque une rupture avec la stratégie actuelle de Séoul, connue pour sa prudence et son encadrement rigoureux du secteur crypto. En 2021 déjà, Hong Joon-pyo s’opposait à la taxation des cryptomonnaies, estimant que cela freinait l’innovation. Aujourd’hui, il défend une approche libérale, misant sur l’essor des technologies numériques pour dynamiser l’économie nationale.

Une stratégie économique axée sur les technologies de rupture

Au-delà des cryptomonnaies, le programme de Hong Joon-pyo englobe une vision plus large de modernisation économique. Il prévoit un investissement massif de 50 000 milliards de wons (environ 35 milliards de dollars) sur 5 ans pour stimuler la recherche et le développement dans des secteurs technologiques importants.

Le programme de Hong Joon-pyo intervient par ailleurs dans un contexte de controverse autour du projet de loi sur les stablecoins, actuellement à l’étude. Ce texte imposerait aux émetteurs sud-coréens d’obtenir une autorisation réglementaire, tout en exemptant les plateformes étrangères comme Tether.

Bien qu'il n’ait pas explicitement commenté cette mesure, sa posture de dérégulation laisse entendre une opposition implicite à ce qu’il considère comme une entrave à la compétitivité locale.

Source : Naver

