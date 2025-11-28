La blockchain Solana leader des actions tokenisées ? Récap crypto de la nuit du 27 au 28 novembre 2025

Les cryptomonnaies continuent de s’imposer dans un contexte économique mouvant, tandis que Solana, BitMine et Trust Wallet marquent des avancées notables. En parallèle, des tensions émergent entre acteurs traditionnels et crypto autour de produits financiers et régulations.

Solana écrase le marché des actions tokenisées

Solana a maintenu sa domination sur le trading d’actions tokenisées, avec plus de 95 % de part de marché depuis quatre mois et un pic à 99 % en octobre. Cette hégémonie est soutenue par Dinari et LayerZero, qui étendent leurs solutions à plus de 150 blockchains. Kraken, Ondo et Coinbase accompagnent cette tendance.

👉 Retrouvez notre top 5 des meilleures plateformes où acheter des actions tokénisées

Trust Wallet intègre Apple Pay

Trust Wallet a ajouté la compatibilité avec Apple Pay, ouvrant la voie à des achats de cryptos rapides dans plus de 45 pays. Le token TWT a bondi de 31 % après des commentaires de Changpeng Zhao évoquant de nouveaux développements.

Trump et la fiscalité américaine

Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient supprimer totalement l’impôt sur le revenu grâce aux recettes douanières.

Hyperliquid affiche des flux records

La plateforme Hyperliquid a enregistré les plus forts flux nets sur 24 heures, atteignant 53,2 millions de dollars. Ce record suit un unstake massif de 2,6 millions de tokens HYPE, évalués à 85,8 millions de dollars, juste avant un premier unlock. L’écosystème poursuit sa croissance grâce à HIP-3 et de futurs partenariats, malgré quelques incidents de marché.

Long ou short plus de 100 cryptos avec Hyperliquid

BitMine renforce sa trésorerie en ETH

BitMine a acquis 14 618 ETH supplémentaires, soit environ 44,3 millions de dollars, consolidant sa position de leader des Ethereum Treasuries. L’entreprise attire l’intérêt institutionnel, notamment via un investissement de 102 millions de dollars de JPMorgan dans BitMine Immersion Technologies.

Kalshi sous le feu des critiques

Kalshi fait face à une action collective nationale pour exercice illégal présumé de paris sportifs sous couverture de marché de prédiction. Paradoxalement, la plateforme gagne en influence après son intégration dans Google Finance et son partenariat avec xAI d’Elon Musk. Donald Trump Jr. y a été nommé advisor, accentuant la politisation du secteur.

JPMorgan provoque la colère des bitcoiners

JPMorgan a soumis une demande à la SEC pour lancer des notes à effet de levier adossées au Bitcoin. Des membres de la communauté accusent la banque de défavoriser les trésoreries crypto après plusieurs épisodes de debanking. Ce produit s’ajoute aux précédents instruments structurés de JPMorgan, fondés sur l’ETF IBIT de BlackRock.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.