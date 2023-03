Kraken : bientôt le lancement de sa propre crypto-banque ?

Alors qu'il s'est récemment vu mettre en difficulté par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, l'exchange de cryptomonnaies Kraken tient bon et s'apprête même à lancer sa propre crypto-banque. Baptisée « Kraken Bank », cette filiale prévoit une multitude de services financiers à destination des particuliers mais également des professionnels et des entreprises.