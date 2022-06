KPMG pointe les efforts à mener dans la sécurité du Web3

KPMG, le leader mondial du conseil et de l’expertise comptable, présente un rapport dans lequel il met en lumière l’importance devant être donnée à la sécurité des applications du Web 3.0. En effet, si les principales blockchains publiques sont construites de manière à ce qu’une attaque frontale soit difficile, ce n’est pas le cas des applications qui viennent s’y greffer.

Ce constat fait d’ailleurs écho à une réflexion, que le fondateur d’Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, a partagé le mois dernier sur Twitter. Il disait qu’il souhaitait qu’Ethereum soit capable d’être résilient, même aux pires menaces, alors que les applications construites dessus présentent des failles loin des standards qu’il espère :

Contradiction between my desire to see Ethereum become an L1 that can survive truly extreme circumstances and my realization that many key apps on Ethereum already rely on far more fragile security assumptions than anything we consider acceptable in Ethereum protocol design.

