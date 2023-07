Le Koweït interdit totalement le minage et les paiements en cryptomonnaies

Le Koweït a interdit totalement le minage de cryptomonnaies, alors qu'il s'agissait d'une des régions les moins onéreuses pour les mineurs professionnels. Les paiements en Bitcoin et autres actifs crypto sont également toujours interdits. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ?

Interdiction du minage de cryptomonnaies au Koweït

À l'instar des autres pays du Golfe, le Koweït ne s'est jamais vraiment distingué par son ouverture au secteur des cryptomonnaies. Les institutions n'étaient pas autorisées à détenir des cryptomonnaies, et le gouvernement avait averti sur la supposée dangerosité des actifs crypto. Un nouveau cap vient cependant d'être franchi avec l'interdiction totale de miner des cryptomonnaies, la décision étant tombée cette semaine. Pourtant, le mining de cryptos était très peu onéreux dans la région, grâce notamment à des tarifs d'électricité bas.

Il est donc désormais illégal de miner de la cryptomonnaie au Koweït. Les entreprises ne peuvent également pas proposer de services liés aux cryptomonnaies, et il est interdit d'utiliser ces actifs pour des paiements. On peut donc détenir de la cryptomonnaie sur le territoire… Mais c'est à peu près tout, la grande majorité des usages étant interdits. Si on ne peut donc pas dire que les cryptomonnaies sont interdites au Koweït, c'est cependant pour ainsi dire le cas – tout comme en Chine, qui a également appliqué des règles très restrictives.

L'Autorité des marchés de capitaux estime que les actifs crypto facilitent le blanchiment d'argent, et justifient ainsi cette mesure. Les coûts en électricité semblent avoir officieusement influencé la décision du gouvernement. Ces interdictions ne concernent que les cryptomonnaies, selon la publication :

« Les titres financiers régulés par la Banque centrale du Koweït et les autres titres et instruments financiers régulés par l'Autorité des marchés de capitaux sont exclus de cette interdiction. »

Les autres pays du Golfe plus ouverts aux cryptomonnaies ?

Les relations entre cryptomonnaies et pays du Golfe ont longtemps été incertaines. Mais ces dernières années, la région semble s'ouvrir au secteur - de manière contrôlée. Comme souvent, c'est le géant Binance qui donne des indices sur l'attitude des gouvernements locaux. L'entreprise a en effet successivement obtenu des licences à Bahreïn et Abu Dhabi. De son côté, Dubaï avait affirmé vouloir devenir la « capitale du Web3 ».

Qui plus est, on perçoit ces derniers mois une certaine polarisation du monde en matière de cryptomonnaies. Le Moyen-Orient, et l'Asie en général, semblent s'ouvrir à ce qu'ils considèrent comme une opportunité pour se détacher du dollar. Mais du côté occidental et aux États-Unis, l'éventualité d'une « dédollarisation » inquiète. La décision du Koweït semble donc à contre-courant de tendances plus globales.

Source : CoinDesk

