Klarna lance son stablecoin KlarnaUSD sur la blockchain Tempo de Stripe

La fintech suédoise Klarna, connue pour faciliter les paiements en plusieurs fois, lance KlarnaUSD, son premier stablecoin, sur Tempo, la blockchain de paiements créée par Stripe et Paradigm. Actuellement en test, le token sera déployé publiquement en 2026 pour ses 114 millions de clients, dans le but de réduire les frais des paiements transfrontaliers.

KlarnaUSD, un stablecoin calibré pour les paiements

Klarna

vient d'annoncer le lancement de KlarnaUSD, son premier stablecoin adossé au dollar. La fintech suédoise devient la première banque à émettre un stablecoin sur Tempo, la blockchain développée par Stripe et Paradigm, lancée en septembre dernier.

KlarnaUSD sera utilisé d'abord en coulisses, pour optimiser les transferts de gros montants entre les différentes entités du groupe et ses partenaires, avant d'être proposé aux marchands puis au grand public. Le stablecoin est construit sur Bridge, la plateforme d'infrastructure rachetée par Stripe pour 1,1 milliard de dollars il y a un an, et se trouve actuellement en phase de test avancé avant un déploiement public prévu à l'horizon 2026.

Avec son stablecoin, la société promet des règlements quasi instantanés et des frais en nette baisse par rapport aux virements internationaux classiques, en particulier sur ceux habituellement coûteux.​

Le groupe explique que KlarnaUSD sera adossé à des réserves en actifs liquides en dollars, dans un cadre réglementaire désormais plus lisible pour les stablecoins aux États‑Unis, ce qui lui permet de viser une utilisation bancaire plutôt que purement spéculative.

C'est un revirement surprenant pour Sebastian Siemiatkowski, le PDG de Klarna, qui qualifiait encore récemment les cryptos de « système de Ponzi décentralisé ». En février 2025, il avait finalement annoncé sur X : « Ok. J'abandonne. Klarna et moi allons adopter les cryptos ». Le message est clair : Klarna, spécialisée dans le paiement en plusieurs fois, ne se contente plus d’offrir du « buy now, pay later » : la société veut désormais devenir un acteur indispensable des paiements numériques dans le monde entier.

Les stablecoins gagnent du terrain dans la finance traditionnelle

Selon les chiffres de son communiqué de presse, Klarna dessert 114 millions de clients et a traité environ 112 milliards de dollars de volume marchand l’an dernier, ce qui lui donne une base solide pour tester à grande échelle un rail de paiement stablecoin.

Et Klarna n'est pas la seule grande fintech du milieu à migrer vers les stablecoins. On trouve de nombreux exemples ces derniers mois : PayPal, Stripe, mais aussi Wise et Revolut ont déjà débuté des projets similaires. Paypal propose même un rendement sur son PYUSD !

Il faut dire que le marché stablecoin dépasse maintenant 280 milliards de dollars de capitalisation, soit 8 % de l'écosystème crypto total, selon la Banque centrale européenne. Les transactions annuelles en stablecoins atteignent 27 000 milliards de dollars d'après McKinsey, et certaines projections anticipent une valorisation de 2 000 milliards de dollars d'ici à 2028.

Source : Financiel Times

