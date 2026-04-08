« Kim Jong Un is a fat ugly pig » — Ce recruteur a-t-il trouvé la technique ultime pour piéger les hackers nord-coréens ?

Alors que le nombre de hackers nord-coréens infiltrés en crypto serait bien plus important que prévu, un recruteur semble avoir trouvé une technique efficace pour prévenir le problème. Coup de projecteurs sur une situation inquiétante.

Comment contrer les infiltrations de hackers nord-coréens dans la crypto ?

Depuis plusieurs années déjà, nous savons que les hackers nord-coréens infiltrent ou tentent d’infiltrer diverses entreprises de l’écosystème crypto pour faciliter des hacks. Alors que l’impressionnant vol subi par Drift semble une fois de plus être attribué à des acteurs nord-coréens, la spécialiste en cybersécurité Taylor Monahan a suggéré que l’ampleur de cette infiltration était bien plus importante que ce que l’on pensait, citant une quarantaine de noms avec notamment des protocoles bien connus :

Tweet de Taylor Monahan

🔎 Quelles sont les bonnes pratiques pour vous protéger du risque de hack ?

Selon elle, la Corée du Nord serait au moins responsable de 6,7 milliards de dollars de vols. À la suite de ces révélations, notons d’ailleurs que Stabble, qui revendiquait jusqu’alors plus de 2 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL), a exhorté ses utilisateurs à retirer leur liquidité du protocole par mesure de sécurité, dans l’attente de plus amples investigations. À l’heure de l’écriture de ces lignes, cette TVL a chuté à 600 000 dollars.

Concernant le hack de Drift, l’enquêteur on-chain ZachXBT a révélé que le protocole Elemental, touché dans cette affaire par contagion, employait un développeur nord-coréen « depuis des années » ; un dénommé Keisuke Watanabe.

Protéger vos cryptomonnaies avec un Ledger Nano Gen5 (10 € offerts)

En parallèle, l’utilisateur @tanuki42_ a dévoilé deux vidéos montrant une technique particulièrement intéressante pour démasquer les espions nord-coréens, bien qu’il précise logiquement que « cela ne fonctionnera pas éternellement ». Dans ces extraits, l’intéressé demande à un candidat suspect de répéter des insultes, telles que « fuck Kim Jong Un » ou encore « Kim Jong Un is a fat ugly pig ». À deux reprises, le candidat ne se prête pas au jeu et simule des problèmes de connexion.

Compte tenu de la dictature locale, nous pouvons effectivement nous douter qu'il n'arriverait rien de bon à un membre du régime qui répéterait de tels propos. Toutefois, si cet exercice venait à se généraliser pour les recrutements dans le secteur, il est tout à fait probable que des dérogations seront accordées et que la Corée du Nord ne se privera pas aussi facilement des revenus issus des vols de cryptomonnaies. Affaire à suivre.

🎬 « 3 Hackers Nord-Coréens ont essayé de nous Infiltrer » — Découvrez notre échange avec Clarisse Hagège de Dfns

Sources : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.