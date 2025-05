Kidnapping crypto en France : que veulent les entrepreneurs et comment les protéger ?

Alors que les entrepreneurs et investisseurs crypto sont particulièrement ciblés par des attaques en France, comment assurer leur protection ? Découvrez leurs demandes, mais aussi des conseils qui peuvent servir à tout un chacun pour tenter de prévenir de tels faits divers.

Attaques et kidnapping liés aux cryptomonnaies France : un problème d'insécurité à prendre au sérieux

Comme nous avons pu le souligner il y a quelques jours, 26 % des attaques liées à la cryptomonnaie dans le monde en 2025 ont eu lieu en France. Face à l’urgence, le ministre de l’Intérieur a rencontré les entrepreneurs de l’écosystème vendredi 16 mai à Beauvau, pour annoncer par la suite les mesures suivantes :

Accès prioritaire au numéro d’urgence 17 pour les acteurs du secteur et leurs proches ;

Consultation de sûreté à domicile par les référents sécurité de la police et de la gendarmerie ;

Briefings sécurité personnalisés dispensés par le GIGN, le RAID et la BRI aux familles les plus exposées ;

Création d’un double point de contact entre le 17 et le commandement du ministère dans le cyberespace (ComCyberMI) ;

Formation des forces de l’ordre à la lutte contre le blanchiment des cryptoactifs, via l’Académie de police et le centre cyber du ministère.

Après cette annonce, nous avons pu voir de diverses réactions, et pour compléter ces promesses, Paul Midy, le député Renaissance de la 5e circonscription de l’Essonne, a fait part de sa volonté de proposer un texte à l’Assemblée nationale. Celui-ci vise ainsi à « pseudonymiser les adresses de domicile des dirigeants d’entreprises qui circulent très largement aujourd’hui », une manière de rendre l’identification de leur domicile par des personnes malintentionnées plus difficile.

Faut-il plus d’actions ?

Eric Larchevêque demande de la fermeté de la part de la Justice

Au-delà de ce qui a déjà été établi, nous avons pu relever des demandes supplémentaires. Pour sa part, Eric Larchevêque, entre autres, cofondateur de Ledger, avait souhaité une évolution du cadre de la légitime défense ou encore l’autorisation du « financement de la sécurité des familles des dirigeants par l’entreprise, sans risque de requalification en abus de bien social ».

Nous nous rappelons d’ailleurs son coup de gueule sur X : « Halte à la mexicanisation de la France ».

Plus que des promesses, l’entrepreneur attend donc des actes, impliquant notamment « une tolérance zéro pour les actes de violence », ainsi qu’une « justice rapide, ferme et lisible ».

Il pointe ainsi du doigt le laxisme de la Justice et estime que « l’idéologie de la réinsertion automatique, sans sanction forte, n’a produit que le chaos ».

Données personnelles des entrepreneurs crypto : un enjeu de taille pour éviter les attaques

S’adressant à Cryptoast, un entrepreneur crypto préférant rester anonyme a pour sa part insisté sur une prise de conscience nécessaire concernant les données personnelles. Lui-même ayant subi un cambriolage à la suite d’une fuite de données, il demande à ce que les fournisseurs de tels services soient fortement pénalisés en cas de telles failles de sécurité.

À ce propos, il considère que la collecte de données non chiffrées devrait être interdite.

Il rejoint également les autres voix du secteur, qui souhaitent que leur adresse ne soit plus obligatoire sur les documents légaux, avançant notamment qu’une adresse mail est par exemple suffisante pour une mise en demeure.

Précisons cependant que dans un tel cas de figure, l’acteur effectuant ladite mise en demeure doit être en mesure de prouver que celle-ci a bien été réceptionnée.

Pour Owen Simonin, les promesses du gouvernement doivent d'abord être tenues

Pour sa part, Owen Simonin, créateur de contenus sous le pseudo Hasheur et notamment PDG de Meria, nous a confié que plutôt que de faire plus de demandes qu’il considérerait comme n’étant pas forcément entendables, il attendait de voir « la différence entre la promesse et l’application » :

J’attendrai réellement de voir le concret avant de demander plus, car en fonction de ce qu’ils vont réellement faire, c’est là que je vais demander quelque chose de plus précis. […] Il fallait une réaction forte, il fallait des promesses, maintenant si j’ai une seule chose à demander, c’est qu’elles soient tenues et qu’elles soient appliquées.

Plus largement, il souhaite aussi que des peines exemplaires soient appliquées, bien qu’il rappelle aussi la séparation des pouvoirs entre l’État et la Justice :

Mais ce serait quand même bien qu’il y ait une prise de conscience de la Justice pour que ce soit des peines qui soient exemplaires et que cela décourage réellement les personnes qui font ce genre de choses, car le problème, c’est qu’en France, la Justice ne fait plus peur, en tout cas, elle ne semble plus du tout faire peur à ces gens.

Se protéger face à la menace

Outre la réaction, l’un des moyens les efficaces pour faire face au risque d’attaque est la proaction, même si cela n'est malheureusement pas toujours suffisant.

Récemment, Sébastien Martin, PDG de RAID Square et Président de la Ligue pour la sécurité du web3 (LSW3), partageait une lettre ouverte à destination des entrepreneurs cryptos sur son profil LinkedIn.

Il invite notamment à se rapprocher du commissariat (ou de la brigade de gendarmerie) le plus proche, afin d’expliquer sa situation et de demander « à être identifié comme personne exposée ».

Plus pessimiste, l’entrepreneur anonyme dont nous avons relayé les propos plus tôt conseille pour sa part de tout bonnement de « quitter la France ».

👉 Sécurité crypto : les 5 fondamentaux pour protéger vos actifs

Quant à Owen Simonin, lui-même étant parvenu à déjouer une tentative d’extorsion en janvier 2022, il nous a partagé quelques conseils pour anticiper de tels dangers.

Pour des raisons évidentes, il ne détaillera pas avec précision sa propre stratégie, mais développe tout de même 4 grands principes à respecter. Ici, un ou plusieurs professionnels spécialisés dans chaque domaine pourront être consultés.

La sécurité crypto

Sur ce point, l’entrepreneur conseille de s’intéresser à « tous les mécanismes qui font que le porteur lui-même ne peut pas libérer des fonds ».

Dans ce contexte, différents leviers peuvent ainsi être utilisés, tels que :

Le time lock, pour verrouiller ses cryptos jusqu’à une date donnée ;

Le staking, qui implique souvent un délai de retrait de quelques jours à plusieurs semaines ;

Les adresses « multisig », nécessitant plusieurs signatures pour valider une transaction ;

Mettre en place un protocole de vérification de la contrainte, pour s’assurer que le propriétaire « ne se retrouve pas à signer une transaction malgré lui ».

👉 Protection crypto à long terme : 5 stratégies avancées pour éviter toute perte

Par ailleurs, Owen Simonin précise que ces conseils sont d’autant plus valables pour les détenteurs de long terme, qui seront nécessairement moins pénalisés qu’un trader.

L’hygiène numérique

Ici, l’idée est de « nettoyer toutes ses données » sur Internet, dans l’optique de complexifier la tâche à un acteur malveillant qui chercherait à remonter jusqu’à votre adresse ou celle de l’un de vos proches. D’ailleurs, Owen Simonin conseille de « prendre le temps de le faire en profondeur. Le mieux c’est quand même de passer par une entreprise dont c’est le métier ».

Entre autres, cela passe par exemple par des changements d’adresses mail ou de numéros de téléphone.

À notre niveau, nous pourrions par exemple vous conseiller d’utiliser des mails différents ne respectant pas l’habituel format « nom + prénom », voire d’utiliser des adresses éphémères via des services comme Temp Mail lorsque cela n’est pas trop pénalisant.

L’éducation et la formation

Au-delà de votre propre formation, celle de vos proches est également un facteur clé si vous détenez des sommes importantes susceptibles d’attirer l’attention. Même si « c’est bête et horrible à dire », Owen Simonin a même tendance à conseiller de faire peur à son entourage, pour que celui-ci prenne conscience de l’importance de la situation :

Il faut prendre le temps d’en parler une, deux, trois, cinq, dix fois avec ses proches pour leur expliquer et pour commencer à mettre des petites choses en œuvre, ne serait-ce que de communication, des réflexes, des habitudes, quelque chose qui permettrait de comprendre si quelqu’un de sa famille est sous la contrainte.

Là encore, des professionnels peuvent être consultés, et lesdites habitudes doivent aussi prendre en compte les déplacements en lieux publics et une certaine discrétion sur les réseaux sociaux.

S’équiper

Bien entendu, l’entrepreneur choisira de rester évasif sur ce point, mais il invite à une certaine réflexion pour s’équiper en fonction de ses moyens. Cela comprend notamment le fait de :

S’équiper soi-même ;

Équiper son domicile ;

Son lieu de vie ;

Son véhicule/ses trajets.

Pour les personnes ayant le plus de moyens, il explique que cela peut même aller jusqu’à louer les services de gardes de corps dans certains lieux en fonction du danger.

Par ailleurs, différentes procédures devront aussi être anticipées :

S’il m’arrive ça, voilà ce qui se passera, comme ça, on aura plus qu’à exécuter mécaniquement.

Évidement, si toutes les mesures que nous avons évoquées peuvent inspirer toute personne détenant des cryptomonnaies, il conviendra toutefois de les adapter en fonction de vos propres moyens pour que celles-ci soient cohérentes en termes de coûts et de contraintes.

👉 Top 10 des meilleurs outils pour sécuriser vos cryptos sur votre ordinateur

Pour prendre un exemple extrême, Eric Larchevêque, qui est largement exposé médiatiquement, expliquait récemment dépenser « entre 50 et 100 000 euros par mois » pour sa sécurité. Si une telle somme n’est évidemment pas à la portée de tout le monde, cela a de quoi interroger sur le sentiment d’insécurité en France et de la mauvaise image de la réussite dans le pays.

