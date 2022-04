Kadena (KDA) lance un fonds de subvention à 100 millions de dollars pour le Web 3.0

La blockchain hybride Kadena (KDA), qui fonctionne à la fois sur un layer 1 et sur un layer 2, vient d'annoncer qu'elle déployait un fonds de subvention à 100 millions de dollars pour aider les jeunes projets à se développer sur son écosystème.

We’re thrilled to announce a $100M grant program to inspire builders to innovate on the @Kadena_io network!

If you’re a builder or developer looking to build on #Web3, #KadenaEco is ready to empower YOU to create new projects that transform the world!https://t.co/3EL3UKkzog pic.twitter.com/8CjFmv2E7I

— Kadena (@kadena_io) April 21, 2022