KuCoin lance un fonds de soutien de 100 millions de dollars pour les créateurs de NFTs

KuCoin veut booster l'écosystème des NFTs

KuCoin Ventures, le fonds d'investissement de la plateforme d'achat et de trading de cryptomonnaies KuCoin, va créer un fonds d'aide de 100 millions de dollars à destination des jeunes artistes et créateurs de tokens non fongibles (NFTs).

Le fonds, baptisé « Creators Fund », couvrira une large palette de projets blockchain, de l'esport à la GameFi en passant par la culture asiatique afin de promouvoir une adoption massive du Web 3.0 et plus largement du monde de la blockchain.

De plus, ce soutien financier participera au lancement de « Windvane », la nouvelle plateforme dédiée aux NFTs créée par KuCoin dont l'annonce a également été faite aujourd'hui. Ce nouvel espace se définit comme une place de marché plus ouverte et plus inclusive pour servir de force motrice à l'industrie dans sa globalité.

Windvane fournira entre autres des outils de minting, de commerce et de stockage de NFTs pour sa communauté. Selon le communiqué, cette nouvelle plateforme sera axée sur une prise en main simplifiée et sur une compatibilité avec les principales blockchains de l'écosystème comme Ethereum, la BNB Chain ou Flow.

Pour Johnny Lyu, le PDG de KuCoin, Windvane s'imposera comme la passerelle entre le Web 2.0 et le Web 3.0 :

« Le Creators Fund, doté de 100 millions de dollars, soutiendra les créateurs et les projets NFTs, ce qui permettra de consolider l'infrastructure du metaverse. Nous sommes heureux de constater le développement rapide des NFTs ainsi que leur intégration dans le sport, la culture, les jeux, les célébrités, etc. Windvane veut faire le pont entre le Web 2.0 et le Web 3.0 en aidant davantage de créateurs à lancer leurs NFTs ou leurs projets en créant un monde de NFTs plus intégré et avec une barrière d'entrée plus faible pour les utilisateurs. »

Le développement des NFTs sur KuCoin

Avec une sortie prévue prochainement, sans toutefois de date précise annoncée, Windvane bénéficiera du trafic d'utilisateurs actuel de KuCoin, laquelle occupe actuellement une des meilleures places dans le classement des exchanges en termes de volume journalier.

Selon l'équipe du projet, les places de marché de NFTs actuelles ne répondent pas aux problématiques de fond, comme une visibilité trop importante donnée aux projets de moindre qualité, des frais de transaction et de minting élevés ou encore la difficulté à trouver certains projets particuliers. Windvane se concentrera dès lors sur l'ensemble de ces sujets.

Selon Justin Chou, le directeur des investissements chez KuCoin Ventures, la plateforme mettra sa communauté au premier plan :

« Avec sa mission axée sur l'utilisateur et la communauté, Windvane soutiendra les créateurs du Web 3.0 dans le monde entier afin de révolutionner l'industrie du Web 3.0. Nous sommes ravis de nous associer à Windvane pour lancer le Creators Fund, qui, nous en sommes convaincus, profitera aux utilisateurs, aux créateurs, aux communautés et aux créateurs de projets dans le monde du Web 3.0. »

KuCoin se place actuellement à la 5e place des exchanges en termes de volume spot journalier avec plus de 2 milliards de dollars échangés sur les dernières 24 heures.

Sources : KuCoin (fonds d'aide), KuCoin (Windvane)

