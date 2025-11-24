JPMorgan : la banque est-elle en guerre contre les bitcoiners ?

JPMorgan Chase inquiète la communauté crypto : après avoir fermé sans préavis les comptes de Jack Mallers, PDG de Strike, en septembre 2025, ravivant les accusations de « debanking » crypto malgré les ordres de la Maison Blanche, elle est maintenant accusée de shorter Strategy, la société de Michael Saylor, fer de lance des Bitcoin Treasury Companies...

JPMorgan soupçonnée de débanking

La banque américaine JPMorgan joue-t-elle un double jeu avec les bitcoiners ? La communauté crypto en a bien l'impression, après l'enchaînement de plusieurs évènements...

D'abord, Jack Mallers, PDG et fondateur de Strike ainsi que fervent promoteur du Bitcoin comme moyen de paiement, a révélé le 23 novembre que JPMorgan avait fermé ses comptes bancaires en septembre 2025, invoquant une « activité préoccupante ». Une décision brutale et sans justification claire malgré ses demandes répétées. La seule réponse de la banque : « Nous ne sommes pas autorisés à vous dire pourquoi », raconte-t-il sur X.

La lettre de clôture envoyée par JPMorgan, que Jack Mallers a divulgué, évoque une « activité préoccupante » sur son compte et cite le Bank Secrecy Act, sans plus de précision. Elle précise également que la banque « pourrait ne pas être en mesure d'ouvrir de nouveaux comptes » pour lui à l'avenir… une mesure qui a touché aussi sa famille, et notamment son père, pourtant client privé de JPMorgan depuis plus de 30 ans.

Dans la communauté crypto, cette fermeture a ravivé les craintes de debanking, alors que Donald Trump a signé en août 2025 un décret imposant des pénalités aux entreprises pratiquant le debanking des acteurs crypto.

Des positions agressives contre Strategy

Ce n'est pas la seule chose qui est reprochée à JPMorgan. La banque vient de publier un rapport alarmiste sur la société de Michael Saylor : ce 21 novembre, elle a alerté sur un risque de délisting de Strategy des indices majeurs comme l'MSCI USA, car l'entreprise a plus de 50 % de ses avoirs en Bitcoin. Si cela arrivait, JPMorgan prévoit des sorties de capitaux massives : jusqu'à 2,8 milliards de dollars pourraient quitter Strategy en cas d'exclusion des indices MSCI, un montant qui pourrait grimper à 8,8 milliards si d'autres fournisseurs d'indices suivent.

JPMorgan a aussi parié contre Strategy avec des options put, des produits financiers qui rapportent quand le cours baisse. La banque détient des positions de ce type pour une valeur d'environ 832 millions de dollars cumulés sur les deux derniers trimestres ; bien qu'elles aient diminué de 79,5 % au troisième trimestre.

Des paris à la baisse qui arrivent au moment où Strategy traverse une période difficile : le titre a chuté de 40 % en un mois et se négocie 68 % en dessous de son plus haut historique.

🗞️ Dans l'actualité de Strategy — La société de Michael Saylor réalise son plus grand achat de bitcoins depuis juillet

La communauté crypto a réagi violemment avec des appels au boycott de JPMorgan. Une certaine hypocrisie est aussi dénoncée sur les réseaux sociaux : car pendant que la banque parie contre les Bitcoin Treasury Companies, son PDG Jamie Dimon a reconnu en octobre 2025 que « la crypto est réelle » et que la banque préparait des services permettant d'utiliser le Bitcoin et l'Ethereum comme garantie pour des prêts.

