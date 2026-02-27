JPMorgan anticipe un rebond du marché crypto : Récap de la nuit du 26 au 27 février 2026

La nuit a été marquée par plusieurs avancées réglementaires aux États-Unis et des annonces majeures du côté institutionnel et technologique. Entre les positions des sénatrices américaines, les projets de lois pro-crypto et les innovations autour de Solana et Ethereum, le secteur continue d’évoluer rapidement.

JPMorgan anticipe un rebond du marché crypto

JPMorgan estime que le marché des cryptos pourrait connaître un fort rebond au second semestre 2026 si le projet de loi sur la structure du marché est adopté. La banque met en avant l'attrait croissant du Bitcoin, jugé plus intéressant que l’or à long terme, ainsi que l’expansion institutionnelle à travers le trading spot et les ETF.

Vers un encadrement plus strict du Congrès américain

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a réitéré son appel à l’adoption d’une loi interdisant les membres du Congrès de posséder des actions.

Le CLARITY Act au cœur des tensions politiques

La sénatrice Cynthia Lummis, cheffe du premier sous-comité du Sénat consacré aux actifs numériques et figure pro-Bitcoin, a critiqué le soutien de Sam Bankman-Fried au CLARITY Act. Elle a estimé que cette loi l’aurait maintenu en prison plus longtemps et que son appui n’était ni nécessaire ni souhaité, dans un contexte de désaccords persistants autour du futur cadre réglementaire crypto aux États-Unis.

Le GENIUS Act se précise pour les stablecoins

Le régulateur bancaire américain (OCC) a poursuivi la mise en œuvre du GENIUS Act en proposant une règle pour limiter les récompenses associées aux stablecoins. Après avoir sollicité des commentaires publics sur les premières mesures, cette nouvelle proposition confirme l’objectif de renforcer la surveillance et de contrôler les rendements liés aux stablecoins, alors que la SEC les traite désormais comme des fonds monétaires.

Un cadre plus favorable pour les développeurs blockchain

Des parlementaires américains ont présenté le projet de loi bipartisan « Promoting Innovation in Blockchain Development Act of 2026 ». Ce texte vise à protéger les développeurs de logiciels contre les poursuites au titre de la section 1960, qui criminalise l’exploitation d’un service de transfert d’argent non enregistré. L’objectif affiché est de favoriser l’innovation tout en clarifiant la responsabilité juridique des acteurs du secteur.

Bitcoin bientôt intégré par Citi Bank à la finance traditionnelle

Citi Bank a annoncé vouloir lancer cette année une infrastructure intégrant Bitcoin à la finance traditionnelle afin de le rendre « bancable ».

Ethereum au cœur de l’écosystème blockchain

Le PDG de Beast Industries a déclaré qu’Ethereum constituait l’épine dorsale des stablecoins et de la blockchain. Cette affirmation s’inscrit dans la continuité de la roadmap présentée par Vitalik Buterin pour renforcer l’intégration d’Ethereum dans la finance traditionnelle, alors que BNP Paribas, BlackRock et la SEC multiplient les initiatives autour de l’écosystème ETH.

