JP Morgan et Visa s'associent pour développer les paiements transfrontaliers sur la blockchain

JP Morgan et Visa développent un projet commun de système de paiements transfrontaliers basé sur la technologie blockchain afin de répondre à la lenteur et aux divers problèmes posés par le système bancaire traditionnel. Ce nouveau service devrait être opérationnel dans une dizaine de pays d'ici la fin de l'année, et dans plus d'une trentaine autres d'ici la fin d'année 2023.

JP Morgan et VISA développent conjointement la blockchain Les géants de la finance JP Morgan et Visa s'associent pour développer les paiements transfrontaliers grâce à leurs systèmes de blockchains privées, respectivement Liink et B2B Connect. Liink est une solution de paiement bancaire conçue pour les paiements transfrontaliers développée sur Onyx, la blockchain dirigée par JP Morgan. Cette dernière permet également aux institutionnels de partager des informations d'ordre financières et de valider des transactions. Visa B2B Connect est une solution similaire et également développée sur la blockchain, qui permet de faciliter les paiements entre institutionnels à travers différents pays, et qui, selon son descriptif, répond à certaines problématiques propres au système bancaire traditionnel : « Visa B2B Connect est un réseau de paiement multilatéral innovant, vous offrant une solution transfrontalière alternative qui peut répondre à l'imprévisibilité associée aux processus actuels de correspondance bancaire. » Concrètement, Visa B2B Connect sera implémenté sur Confirm, un produit développé sur le réseau Liink de JP Morgan, qui assure la vérification des transactions effectuées sur la base d'un système pair à pair sur la blockchain. Selon le site dédié, Confirm permet de vérifier plus de 2 milliards de comptes bancaires de plus de 3 500 institutions financières différentes. Aussi, selon les informations disponibles, cette association devrait permettre à une dizaine de pays d'effectuer des opérations bancaires via la technologie blockchain d'ici la fin de l'année. La Deutsche Bank a signé en tant que membre fondateur de Confirm, et sera chargée de son adoption à l'échelle mondiale. 👉 Envie d'investir ? Découvrez l'immobilier tokenisé avec RealT Investir dans l'immobilier avec la blockchain 🏠 À partir de 50 $ seulement La blockchain, réponse aux problèmes des banques ? L'utilisation de la technologie blockchain permettrait de résoudre certains problèmes actuellement rencontrés par le système bancaire traditionnel, lesquelles transitent pour leur majorité via le système de messagerie interbancaire SWIFT. Selon Forbes, les échecs de paiement coûteraient pas moins de 118 milliards de dollars au système économique global par an. Et selon JP Morgan, cela serait très majoritairement à cause d'informations bancaires incorrectes. Confirm devrait, à priori, résoudre cette problématique en identifiant les comptes qui seront nouvellement pris en charge sur la blockchain et en prévalidant les transactions. Selon JP Morgan, ce programme devrait permettre d'améliorer l'efficacité des paiements, de prévenir les tentatives de fraude et de débloquer de nouvelles opportunités commerciales. Une nouvelle preuve de l'adoption de la blockchain par les institutionnels, qui fait écho à la récente déclaration de Ravi Menon, le directeur général de l'Autorité monétaire de Singapour, qui a récemment déclaré que le système de paiement transfrontalier, dans son état actuel, n'était « pas adapté au 21e siècle » et « lent, coûteux, opaque et inefficace, s'appuyant sur un réseau archaïque de banques correspondantes ». 👉 Sur le même sujet - La plus ancienne banque des États-Unis propose désormais un service de garde pour les cryptomonnaies Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun Source : Forbes

