Jay-Z et Jack Dorsey s’associent pour créer le programme « The Bitcoin Academy »

Jay-Z et Jack Dorsey financent l’accès à la formation

Jack Dorsey, le fondateur de Block et de Twitter, ainsi que le chanteur Jay-Z, financent des cours sur Bitcoin (BTC). Cette initiative, baptisée « The Bitcoin Academy », s’adresse aux habitants de Marcy Houses, un quartier de Brooklyn, qui a vu grandir le chanteur.

Les cours seront gratuits et délivrés en ligne du 22 juin jusqu’au 7 septembre prochain. Ce sont Lamar Wilson, fondateur du site « Black Bitcoin Billionnaire » et Najah Roberts, fondatrice de l’exchange Crypto Blockchain Plug, qui animeront les formations.

Au-delà des cryptomonnaies, l’objectif de tout cela est de parer au manque d’éducation financière, comme cela est présenté en page d’accueil du site :

« La vision de Bitcoin est qu’il n’y a pas d’obstacles, mais le manque d’accès à l’éducation financière est un obstacle. »

👉 Pour aller plus loin – Découvrez notre tutoriel pour acheter du Bitcoin (BTC)

Donner une chance à tout le monde

À travers cette initiative, Jay-Z et Jack Dorsey entendent aller au-delà d’une simple formation. Et pour cause, ils vont jusqu’à fournir l’accès à Internet, pour les personnes dans le besoin, comme l’explique l’entrepreneur :

« L’éducation est notre point de départ. Il ne s’agit pas seulement de Bitcoin [mais] d’économies locales et de confiance en soi. Les cours sont gratuits pour tous les résidents de Marcy, y compris les enfants. Et pour vous faciliter la tâche, nous fournissons des appareils et des forfaits de données à tous ceux qui en ont besoin. »

Comme le mentionne cette citation, les enfants seront effectivement les bienvenus eux aussi. Cela passe notamment à travers un programme dénommé « Crypto Kids Camp » qui s’adressera aux 5 - 17 ans, deux samedis durant.

En plus des cours en ligne, des interventions en présentiel sont également à prévoir. Elles auront lieu deux soirs par semaine dans le quartier de Marcy Houses et le repas sera servi.

Dans sa philosophie, « The Bitcoin Academy » se connecte aux valeurs initiales de Bitcoin, à savoir, permettre à tout à chacun la gestion de ses finances. Ce programme va même encore plus loin, en fournissant aussi la logistique nécessaire, pour que même les personnes défavorisées disposent d’une chance.

Si des vecteurs comme la publicité dans le sport ou des plateformes d’échanges intuitives contribuent nécessairement à la démocratisation, la formation reste sans doute le véhicule le plus puissant.

👉 Dans l’actualité également – 75 % des commerçants américains envisagent d’accepter les paiements en cryptomonnaies sous 2 ans

Sources : The Bitcoin Academy, Images : TED Conference via Flickr (CC BY-NC-ND 2.0), Joella Marano via Wikimédia (CC-BY-SA-2.0)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.