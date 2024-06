Jack Dorsey pourrait-il être le sauveur anonyme de Julian Assange, grâce au Bitcoin ?

Le 24 juin au matin, Julien Assange a été libéré de la prison de haute sécurité de Belmarsh après y avoir passé 5 ans et 2 mois. Plus tard dans la journée, il a quitté l'aéroport de Stansted pour se rendre aux îles Mariannes du Nord afin de déposer son plaidoyer final au tribunal fédéral de Saipan.

Le 26 juin, il a comparu devant le tribunal des États-Unis pour plaider coupable à la violation de la loi sur l’espionnage, en vertu d’un accord mettant fin à sa bataille juridique de 14 ans.

Cependant, la liberté à un coût : 520 000 dollars pour l’affrètement forcé du gouvernement australien d’un vol lui permettant de ne pas poser un seul pied sur le sol américain, tout en s'acquittant de ses obligations.

Pour collecter cette somme, Stella Assange, sa femme, a lancé un appel urgent aux dons sur le réseau social X (anciennement Twitter), fournissant une adresse Bitcoin pour recevoir les contributions.

