Julian Assange sera bientôt libéré suite à un accord de plaidoyer

Il y a quelques heures à peine, la nouvelle est tombée : Julian Assange a été libéré et devrait bientôt retourner en Australie, son pays d'origine.

En 2006, Julian a fondé WikiLeaks, sa tristement célèbre plateforme. Celle-ci servait de répertoire où les lanceurs d'alerte et diverses sources pouvaient soumettre anonymement des informations classifiées, censurées ou restreintes.

En 2010, WikiLeaks a publié près de 400 000 documents secrets fournis par Chelsea Manning, une ancienne analyste du renseignement de l'armée des États-Unis. Ces documents ont révélé des incidents auparavant non signalés, y compris des civils tués, des tortures et des abus commis par les forces militaires.

🗽Bitcoin est une monnaie résistante à la censure. Découvrez comment la population iranienne l'utilise pour échapper aux sanctions internationales et à l'oppression de leur gouvernement.

Après cela, le gouvernement des États-Unis a accusé WikiLeaks et Julian Assange d'avoir violé la loi et mis en danger la vie et la sécurité des personnes. Après s'être réfugié plusieurs années dans l'ambassade de l'Équateur à Londres, Julian a finalement été arrêté par les autorités en 2019 risquant jusqu'à 175 ans de prison.

Julian Assange et WikiLeaks sont notamment connus pour avoir utilisé Bitcoin comme alternative après que leurs comptes bancaires aient été gelés, et ce, dès les premiers mois de l'existence du réseau. Cela a d'ailleurs été un des facteurs qui a poussé Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur de Bitcoin, à disparaître brusquement.

Après plusieurs années d'emprisonnement, Julian Assange et ses avocats auraient finalement trouvé un accord de plaidoyer lui permettant d'être libéré.

Selon les documents déposés par le tribunal, Assange se serait mis d'accord avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) pour plaider coupable à l'accusation de complot en vue d'obtenir et de diffuser des informations classifiées liées à la défense nationale étatsunienne.

📰 À lire également dans l'actualité – Législatives : des candidats se présentent sous les couleurs de Bitcoin – Que proposent-ils ?

WikiLeaks déclare dans une publication sur le réseau X que l'accord n'a pas encore été officiellement finalisé, mais que Julian aurait quitté le territoire britannique immédiatement après avoir été libéré de Belmarsh, la prison londonienne où il était incarcéré.

JULIAN ASSANGE IS FREE

Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…

— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024