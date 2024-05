Fipto dévoile « Payment Links », une méthode innovante pour collecter des paiements en stablecoins

Fipto fait un pas de plus vers l'adoption des cryptomonnaies avec « Payments Links », une solution destinée aux entreprises afin qu'elles puissent accepter les paiements en stablecoins. Comment fonctionne Payments Links, et quelles avantages offre-t-elle aux entreprises ?

« Payments Links » par Fipto : les stablecoins désormais accessibles aux entreprises

Fipto, une solution de paiements B2B à l'international, annonce aujourd'hui le lancement de « Payment Links », une fonctionnalité révolutionnaire permettant aux entreprises de collecter des paiements en stablecoins en toute sécurité. Et ce, sans qu'elles aient besoin de connaissances particulières sur la technologie blockchain ou de la moindre ligne de code.

Les stablecoins sont de plus en plus prisés par les entreprises, en particulier celles qui cherchent à diversifier rapidement leurs flux de trésorerie avec des solutions innovantes. Une étude conjointe de Coinhouse et Deloitte rapportait d'ailleurs à ce titre que 30 % des entreprises adoptent déjà les paiements en cryptomonnaie pour effectuer des transferts internationaux.

Payment Links offre une accessibilité sans précédent, même pour les sociétés qui ne sont pas entièrement prêtes à adopter les cryptomonnaies en utilisant un portefeuille d'entreprise. Ces liens de paiement s'adaptent à une variété de cas d'utilisation, notamment :

Facturation B2B pour les PME : utilisation des stablecoins comme monnaie universelle pour facturer les clients possédant des devises non supportées ;

: utilisation des stablecoins comme monnaie universelle pour facturer les clients possédant des devises non supportées ; Marchands E-commerce : proposition d'une alternative aux paiements par carte de crédit via un checkout en stablecoins pour les clients ;

: proposition d'une alternative aux paiements par carte de crédit via un checkout en stablecoins pour les clients ; Plateformes de change et de jeux : élargissement de la portée commerciale en proposant des dépôts en stablecoins à moindre coût pour les clients.

👉 Retrouvez la documentation de Payments Links sur Fipto

La valeur ajoutée de Payments Links réside notamment dans sa capacité à permettre aux entreprises de bénéficier de la vitesse de la blockchain sans avoir besoin d'interagir directement avec elle. Effectivement, elle permet d'accepter des paiements en cryptomonnaies en recevant directement des euros grâce à une conversion automatique, éliminant ainsi toute obligation d'exposition aux cryptomonnaies.

Cette solution comprend également la gestion automatisée des surpaiements et des sous-paiements pour tous le taux de conversion. Enfin, tous les liens de paiement peuvent être suivis individuellement à partir d’une page consolidée, offrant une vue d'ensemble des statuts de paiement et un suivi facile des paiements en retard.

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Une API Programmable pour générer des liens de paiement

Les liens de paiement peuvent également être générés via l'API de Fipto pour créer des flux de paiement entièrement personnalisables et facilement intégrables dans les systèmes existants des entreprises.

En quelques minutes, toute entreprise peut désormais adopter les paiements en cryptomonnaies, élargissant ainsi sa portée commerciale avec une nouvelle option de paiement. Cette nouvelle solution répond aux défis courants exprimés par les entreprises qui souhaitent s’impliquer dans le domaine des cryptomonnaies. Nous sommes ravis de lancer une solution sécurisée et facile à mettre en place, avec des conversions automatiques en euros et un suivi des paiements en temps réel. Patrick Mollard, cofondateur et PDG de Fipto

👉 Dans l'actualité – Block : l'entreprise de Jack Dorsey investira désormais 10 % de ses profits en Bitcoin

Afin de proposer son lot de solutions innovantes à destination des entreprises, Fipto est enregistrée en tant que Prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : communiqué de presse

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.