France : la société de gestion d'actifs numériques Fipto lève 15 millions de dollars

La société française Fipto vient d’achever un tour de table ayant permis de récolter 15 millions de dollars. Le service de paiement international, basé sur la blockchain, compte faciliter les paiements internationaux et la gestion des actifs numériques pour les entreprises.

Fipto, une plateforme de gestion destinée aux entreprises

La plateforme de Fipto permet aux entreprises de gérer leur trésorerie et d’effectuer des paiements internationaux, quelle que soit la devise, de manière instantanée et sécurisée. Selon Grégoire Andrieu, directeur du développement commercial et cofondateur de Fipto, c’est un enjeu clé, qui est souvent ignoré :

« Parmi les solutions existantes de paiements en monnaies numériques, aucune n’adresse les enjeux des directions financières des entreprises : conformité, sécurité, valorisation des actifs, et audit. »

À l’heure où les actifs numériques se démocratisent, et où la dédollarisation est en marche, Fipto se positionne donc pour fournir aux entreprises des services permettant de faciliter leurs transferts et obligations déclaratives. Les sociétés sont en effet de plus en plus intéressées par les actifs numériques, et cela fait peser sur elles la gestion d’une trésorerie supplémentaire, souvent mal connue du grand public et des institutions d’État.

Pour l’instant, les services de Fipto sont compatibles avec « les principales monnaies numériques » selon elle. L’entreprise cite notamment l’USDC, l’USDT, l’ETH ainsi que le Bitcoin (BTC).

Un tour de table à 15 millions de dollars

Récemment enregistrée auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), Fipto vient donc d’achever un tour de financement. La plateforme lève 15 millions d’euros grâce à la participation de Serena et Motier Ventures.

Selon Bertrand Diard, Partner au sein de Serena, c’est notamment l’équipe fondatrice qui a convaincu :

« L’expérience unique, l’ambition et la connaissance approfondie que possède l’équipe en matière d’établissements bancaires et de l’univers des paiements, combinées à la technologie blockchain, permettront à Fipto de devenir l’acteur de référence mondial qui facilitera l’accès des entreprises aux services financiers basés sur cette technologie novatrice. »

Dans le secteur des cryptomonnaies, la mise en conformité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, alors que l’Europe comme les États-Unis ont progressivement durci leurs exigences réglementaires. Les solutions d’accompagnement de ce type se positionnent donc sur un aspect qui sera crucial dans les années à venir.

Source : Fipto, communiqué

