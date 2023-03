Innovation sur Ethereum : le layer 2 zkEVM de ConsenSys arrive en testnet public

En décembre dernier, ConsenSys a lancé le testnet de son zkEVM, un réseau de couche 2 utilisant la technologie des ZK Rollups et ayant pour objectif d’améliorer les performances de la blockchain principale sur laquelle il est déployé : Ethereum (ETH).

Jusqu’alors, ce layer 2 était permissionné, cela signifie que seuls quelques acteurs étaient autorisés à effectuer des travaux dessus. Mais cela est en passe de changer, car ConsenSys vient d’annoncer que le testnet de son zkEVM sera ouvert au public dès le 28 mars prochain :

From creating developer tools to open-source software, @ConsenSys has worked to democratize #Ethereum since the genesis block. 🌐

Now, we are taking an important next step by providing permissionless access to our EVM-equivalent zkEVM rollup.🧵

— ConsenSys (@ConsenSys) March 3, 2023