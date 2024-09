Un tribunal américain rejette la plainte de Consensys contre la SEC — Pour quel motif ?

En avril dernier, Consensys avait fait sensation en s’attaquant frontalement à la Securities and Exchange Commission (SEC). En effet, après que l’agence fédérale a adressé un avis Wells au développeur d’infrastructures Web3 le 10 avril, ce dernier avait porté plainte, estimant un abus de pouvoir de la Commission.

Seulement, un tribunal texan a donné son avis sur cette plainte jeudi, en rejetant celle-ci, faute d’éléments suffisants pour justifier un procès.

Dans cette décision, 2 points sont abordés. En premier lieu, le cas d’Ethereum (ETH), pour lequel la SEC a abandonné son enquête quant au fait de déterminer si l’actif constituait ou non une security. Sur ce point, le juge Reed O’Connor considère la demande de Consensus comme caduque, compte tenu du retrait de l’agence fédérale.

Ensuite, il y a également la plainte de la SEC au sujet de MetaMask, qui est toujours en cours. À ce sujet, le tribunal indique que la SEC a déposé une motion selon laquelle cette affaire n’était pas encore suffisamment mûre pour constituer un litige pour Consensys :

De son côté, Consensys a réagi sur X en déplorant que le tribunal n’ait pas examiné « le bien-fondé » de ses réclamations contre la SEC :

