Aave V3 pourrait être déployé sur la solution zkEVM de Polygon (MATIC) dès le 27 mars

Une proposition visant à déployer Aave V3 sur le mainnet zkEVM de la sidechain Polygon (MATIC) a été émise sur le forum de gouvernance Aave. Présentée par Marc Zeller, fondateur de l'Aave-Chan Initiative, cette disposition permettrait au protocole de finance décentralisée (DeFi) d'établir une présence stratégique sur ce nouveau layer 2.

Selon l'article du forum de gouvernance, Aave V3 est déjà présent depuis plus 6 mois sur le testnet zkEVM « à des fins de test », son intégration sur le mainnet s'en retrouve donc grandement simplifiée, et ce d'autant plus que comme son nom l'indique, la technologie zkEVM est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Autrement dit, le code utilisé par Aave pour ses activités habituelles demeure le même que pour le layer 2 zkEVM de Polygon.

Ainsi, son intégration ne nécessiterait qu'un nombre réduit de modifications.

The @0xPolygon ZkEVM network will be live on March 27th. As a supporter of L2 diversity, The ACI published a proposal to deploy @AaveAave V3 there, as close as possible to "day one" of this network.

Feel free to participate in the governance discussionshttps://t.co/ep23D2Rl0R pic.twitter.com/Qbatux087H

— Marc Zeller 👻 💜 🦇🔊 (@lemiscate) March 3, 2023