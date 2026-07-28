IA : Nvidia est-elle en train d’alimenter une énorme bulle ?

Nvidia vient de dévoiler une série d’accords dans l’intelligence artificielle pour plus de 750 milliards de dollars. Un montant vertigineux qui ravive le spectre d’une bulle. Des experts dénoncent un financement circulaire aux allures de château de cartes.

Une série d'accords représentant plus de 750 milliards de dollars

Le fabricant de puces Nvidia (NVDA) a enchaîné les annonces majeures dans l'intelligence artificielle ces derniers jours, pour un montant cumulé dépassant 750 milliards de dollars.

Le plus important de ces accords, estimé à plus de 500 milliards de dollars, a été conclu avec SK Group, la maison mère de SK Hynix. L'objectif est de construire plus de 2 gigawatts de capacités de data centers en Corée du Sud.

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En parallèle, Nvidia négocierait avec OpenAI un montage financier d'une ampleur inédite. Selon plusieurs informations, le groupe serait prêt à garantir jusqu'à 250 milliards de dollars de loyers pour un gigantesque projet de data center dans l'Ohio, tout en finançant jusqu'à 350 milliards de dollars d'achats de puces par OpenAI.

SK Group and NVIDIA today announced a $500 billion-plus initiative spanning AI factories and next-generation memory. ➡️ @SKtelecom is building a 2-gigawatt NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory in Korea to serve global compute demand.

➡️ @SKhynix and NVIDIA will codevelop… pic.twitter.com/WHf2JtV8Z8 — NVIDIA (@nvidia) July 25, 2026

Ce type de financement, où le fournisseur contribue lui-même au financement de ses clients, a rapidement suscité des critiques. Plusieurs analystes y voient les signes d'une dynamique spéculative pouvant alimenter une bulle.

Les marchés ont réagi sans attendre. Lundi, l'action Nvidia a perdu près de 5 %, terminant à 196,51 dollars, entraînant dans son sillage une grande partie du secteur des semi-conducteurs.

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Le risque du financement circulaire

La principale critique adressée à Nvidia tient à la nature de ces montages financiers. L'entreprise vend ses puces, mais participe également au financement des clients qui les achètent. Les ventes sont ainsi comptabilisées immédiatement dans son chiffre d'affaires, alors même qu'une partie des fonds utilisés pour les régler proviendrait indirectement de Nvidia.

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Cette pratique ne se limite pas au fabricant de puces. Google s'est engagé à prendre en charge les loyers d'Anthropic sur cinq sites de data centers, un mécanisme assimilé par certains observateurs à un financement d'environ 35 milliards de dollars. De son côté, SoftBank a investi près de 65 milliards de dollars dans OpenAI et souscrit un prêt-relais de 40 milliards de dollars pour finaliser cette opération.

Les inquiétudes se sont également reflétées sur les marchés obligataires. Le coût de l'assurance contre un défaut de Nvidia, mesuré par les credit default swaps (CDS), a atteint un niveau record après les révélations concernant l'accord avec OpenAI. Pour les investisseurs, cela traduit une perception accrue du risque de crédit, indépendamment des performances opérationnelles du groupe.

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Le spectre de la bulle Internet

Michael Burry, connu pour avoir anticipé la crise des subprimes, a publié un schéma ironique dénonçant ce qu'il considère comme un cercle de financement entre les principaux acteurs de l'IA.

Il évoque également l'existence de puces potentiellement logées hors bilan, avec un risque final qui pourrait être supporté par des épargnants américains via certains produits d'assurance.

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Sur CNBC, Jim Cramer a établi un parallèle avec la bulle Internet des années 2000. « J'ai vécu 2000, je ne veux pas revivre la suite », a-t-il déclaré, rappelant que plusieurs équipementiers télécoms finançaient alors leurs propres clients avant de subir une vague de défauts lorsque le marché s'est retourné.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, rejette toutefois ces critiques. Selon lui, ces financements ne représentent qu'une part marginale des capitaux levés par les entreprises concernées. Il juge donc « ridicule » de qualifier ces opérations de financement circulaire.

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Quelles conséquences pour les investisseurs ?

Pour les investisseurs exposés aux valeurs technologiques américaines, notamment via des ETF Nasdaq ou des actions Nvidia, ces développements soulèvent une nouvelle source de risque. La croissance du groupe dépend désormais non seulement de la demande pour ses puces, mais aussi de sa capacité à soutenir financièrement certains de ses principaux clients. Si les investissements dans l'IA venaient à ralentir, fabricants, clients et financeurs pourraient être touchés simultanément.

👉 Sur le même sujet – Nvidia en discussions pour garantir 250 milliards de dollars de financement à OpenAI

L'écosystème crypto pourrait également être concerné. Un ralentissement des financements consacrés aux infrastructures d'IA centralisées pourrait favoriser l'intérêt pour des alternatives telles que les réseaux de calcul GPU décentralisés ou les infrastructures tokenisées, qui proposent un modèle de financement différent de celui adopté par les géants de la technologie.

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Sources : Bull Theory sur X, Michael Burry sur X, Walter Bloomberg sur X, CNBC – Mad Money

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