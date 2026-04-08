Hyperliquid enregistre 3 milliards de dollars de volume sur le pétrole : Récap crypto de la nuit du 7 au 8 avril 2026

La tension au Moyen-Orient continue de peser sur les marchés tandis que le Bitcoin rebondit. Sur le plan réglementaire, Coinbase avance en Australie et le FDIC renforce son cadre avec le GENIUS Act.

Volumes record sur le pétrole

Les contrats perpétuels sur le pétrole ont explosé en volume sur Hyperliquid, atteignant 3 milliards de dollars en 24 heures : WTIOIL a dépassé les 2 milliards, et BRENTOIL a franchi le cap du milliard, reflétant la volatilité liée aux tensions au Moyen-Orient.

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Cessez-le-feu tendu et mouvements financiers

Donald J. Trump avait annoncé la suspension des attaques contre l’Iran pour deux semaines, à condition que Téhéran garantisse une ouverture sécurisée du détroit d’Ormuz. Ce potentiel accord de paix avait entraîné la liquidation d’environ 160 millions de dollars de positions short sur le marché crypto.

Toutefois, la Maison-Blanche a ensuite qualifié de « faux » le communiqué du Haut Conseil de sécurité nationale iranien et rejeté le plan en 10 points de Téhéran.

Le FDIC valide les normes du GENIUS Act

Le FDIC a approuvé l’application des normes du GENIUS Act, loi signée par Donald Trump en 2025, encadrant les stablecoins et interdisant aux émetteurs d’offrir des rendements.

Surveillance accrue des marchés prédictifs

Des membres du Parti démocrate ont interrogé le président de la CFTC sur de possibles délits d’initiés sur les marchés de prédiction.

CZ publie son autobiographie

Le fondateur de Binance, CZ, a publié son autobiographie « Freedom of Money », retraçant la croissance de Binance, ses défis réglementaires et sa période d’incarcération. L’ouvrage revient sur une époque marquée par une condamnation à 4 mois de prison en 2024, suivie d’une grâce présidentielle en 2025, sur fond d’accusations du Wall Street Journal et d’une riposte judiciaire de Binance.

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