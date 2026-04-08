Hyperliquid enregistre 3 milliards de dollars de volume sur le pétrole : Récap crypto de la nuit du 7 au 8 avril 2026

La tension au Moyen-Orient continue de peser sur les marchés tandis que le Bitcoin rebondit. Sur le plan réglementaire, Coinbase avance en Australie et le FDIC renforce son cadre avec le GENIUS Act.

le 8 avril 2026 à 7:30.

1 minutes de lecture

author image

Cryptoast

Hyperliquid enregistre 3 milliards de dollars de volume sur le pétrole : Récap crypto de la nuit du 7 au 8 avril 2026

Volumes record sur le pétrole

Les contrats perpétuels sur le pétrole ont explosé en volume sur Hyperliquid, atteignant 3 milliards de dollars en 24 heures : WTIOIL a dépassé les 2 milliards, et BRENTOIL a franchi le cap du milliard, reflétant la volatilité liée aux tensions au Moyen-Orient.

Tradez le pétrole 24/7 et à faibles frais avec Hyperliquid
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Cessez-le-feu tendu et mouvements financiers

Donald J. Trump avait annoncé la suspension des attaques contre l’Iran pour deux semaines, à condition que Téhéran garantisse une ouverture sécurisée du détroit d’Ormuz. Ce potentiel accord de paix avait entraîné la liquidation d’environ 160 millions de dollars de positions short sur le marché crypto.

Toutefois, la Maison-Blanche a ensuite qualifié de « faux » le communiqué du Haut Conseil de sécurité nationale iranien et rejeté le plan en 10 points de Téhéran.

Le FDIC valide les normes du GENIUS Act

Le FDIC a approuvé l’application des normes du GENIUS Act, loi signée par Donald Trump en 2025, encadrant les stablecoins et interdisant aux émetteurs d’offrir des rendements.

Surveillance accrue des marchés prédictifs

Des membres du Parti démocrate ont interrogé le président de la CFTC sur de possibles délits d’initiés sur les marchés de prédiction.

CZ publie son autobiographie

Le fondateur de Binance, CZ, a publié son autobiographie « Freedom of Money », retraçant la croissance de Binance, ses défis réglementaires et sa période d’incarcération. L’ouvrage revient sur une époque marquée par une condamnation à 4 mois de prison en 2024, suivie d’une grâce présidentielle en 2025, sur fond d’accusations du Wall Street Journal et d’une riposte judiciaire de Binance.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Cryptoast est le média francophone de référence sur le Bitcoin, la blockchain, les cryptomonnaies et le Web3. Depuis son lancement en 2017, il attire plus de 10 millions de visites annuelles et compte plus de 500 000 abonnés sur ses réseaux sociaux. Les articles de Cryptoast sont consultables sur Bloomberg et traduits en 9 langues avec le code {NH NS5_CRYPTOAST}. Le média a également publié un livre sur le Bitcoin et les cryptomonnaies aux éditions Larousse, affirmant son expertise et son influence dans le domaine.

Cryptoast

638 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur No Push RS

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Block va distribuer gratuitement du bitcoin à partir du 6 avril

Block va distribuer gratuitement du bitcoin à partir du 6 avril

 Acheté 2900 BTC en 2015, il revend son appartement à Pattaya pour 7 bitcoins en 2026

Acheté 2900 BTC en 2015, il revend son appartement à Pattaya pour 7 bitcoins en 2026

 Un chercheur affirme avoir trouvé le moyen de faire des trades 100 % gagnants sur Bitcoin (BTC)

Un chercheur affirme avoir trouvé le moyen de faire des trades 100 % gagnants sur Bitcoin (BTC)

 1ère IPO tokénisée du monde – Tout ce qu'il faut savoir sur l'entrée en bourse blockchain de cette PME française

1ère IPO tokénisée du monde – Tout ce qu'il faut savoir sur l'entrée en bourse blockchain de cette PME française