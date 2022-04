Hivemapper lève 18 millions de dollars pour devenir le Google Maps du Web 3.0

Un Google Maps décentralisé du nom de Hivemapper

Hivemapper est une startup californienne basée à San Francisco, qui, selon son co-fondateur et PDG Ariel Seidman, ancien directeur de la gestion de produits chez Yahoo, a le potentiel de devenir le Google Maps du Web 3.0.

Dans cette optique, une levée de fond de série A a permis de réunir 18 millions de dollars. Les séries A interviennent au tout début d’un projet, quand celui-ci n’a pas encore fait ses preuves sur le marché.

Parmi les investisseurs, nous retrouvons Anatoly Yakovenko et Raj Gokal, deux des co-fondateurs de Solana (SOL), Amir Haleem, fondateur d’Helium (HNT) ou encore Elie Seidman, ancien PDG de Tinder pour ne citer qu’eux. Le tour de table s’est fait sous la direction de Multicoin Capital.

Ariel Seidman n’est pas arrivé là par hasard, car au cours de son passage chez Yahoo, il a justement travaillé sur le projet Yahoo Maps. Mais comme chacun le sait, c’est Google Maps qui a gagné cette bataille, c’est donc avec un certain esprit de revanche qu’il a fondé Hivemapper :

« Nous n’avions pas le même budget et ils ont finalement gagné. Mais en tant que personne compétitive, c’était profondément frustrant pour moi. »

Aujourd’hui, face aux prix des services Google pour les entreprises, il estime avoir une carte à jouer et pouvoir proposer un écosystème décentralisé, open source, moins cher et mis à jour quasiment en temps réel.

Comment se démarquer face aux géants du Web ?

Pouvoir cartographier la surface du globe est une ambition qui coûte des milliards de dollars, tenir celle-ci à jour encore plus. Tout du moins, ce raisonnement n’est valable que si l’on pense d’un point de vue centralisé. Or, dans le cas de Hivemapper, tout un chacun peut mettre le réseau à jour en temps réel et être récompensés en token HONEY pour cela.

En effet, à l’aide d’une caméra embarquée dans son véhicule (dashcam), il sera possible d’enregistrer les données de navigation et de contribuer au projet. Avec cette vision, la startup californienne réduit considérablement ses coûts de production et a la possibilité de proposer une carte mise à jour très régulièrement, comme l’indique Ariel Seidman :

« Si vous regardez University Avenue à Palo Alto sur Google Street View, qui se trouve dans l’arrière-cour de Google, elle est probablement mise à jour tous les 14 mois. Pour le même prix, nous pourrions probablement le faire une fois par semaine. »

Le projet s’inspire du succès d’Helium, aujourd’hui renommé Nova Labs, qui souhaite construire un Internet décentralisé, dans lequel les acteurs du réseau partagent leur connexion depuis leur domicile grâce à un boitier. D’ailleurs, bien que Hivemapper soit construite sur Solana, les données collectées par les dashcams seront justement transmises par le réseau d’Helium.

Ces dashcams sont d’ores et déjà disponible à la précommande. Dans un premier temps, elles seront expédiées dans 33 villes à l’été prochain, puis dans le monde entier à la fin de l’année.

Si le défi à relever est énorme, l’idée présentée par Hivemapper n’en est pas moins prometteuse. La possibilité de rentabiliser son trajet en voiture pourrait alors motiver des personnes à rejoindre la communauté et se lancer dans cette forme de minage pour le moins originale.

