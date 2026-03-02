Un hard fork de Bitcoin pour sauver 80 000 BTC volés ? C'est ce que propose l'ancien PDG de Mt. Gox

Pour permettre à Mt. Gox de reprendre le contrôle de 80 000 BTC volés en 2011 et de dédommager les victimes, Mark Karpelès a proposé un hard fork de Bitcoin. Est-ce une solution réaliste ?

Mark Karpelès, l'ancien PDG de Mt. Gox, propose un hard fork de Bitcoin

En 2011, Mt. Gox, qui était alors l’une des principales plateformes d’échange de Bitcoin (BTC) au monde, a subi un premier hack de 80 000 bitcoins. Si par la suite, un total de 850 000 BTC a été dérobé en plusieurs fois, ces 80 000 unités sont aujourd’hui encore immobilisées sur une seule et même adresse.

Dès lors, ils pourraient ne plus jamais bouger, que ce soit par une perte de la clé privée, un décès du hacker, ou une crainte de ce dernier d’être retrouvé. Pour tenter de dédommager les victimes et de récupérer l’accès à ces 79 956 bitcoins précisément, Mark Karpelès, qui était le PDG de la plateforme au moment de l’affaire, a publié une proposition sur le GitHub de Bitcoin afin de suggérer un hard fork.

Ici, un tel hard fork ne doit pas être confondu avec celui d’Ethereum, qui a donné naissance à Ethereum Classic à la suite du hack de The Dao en 2016 où 3,9 % des ETH alors en circulation avaient été volés. Plutôt qu’un retour en arrière, Mark Karpelès propose une opération qui serait notamment encadrée par l’administrateur de la faillite de Mt. Gox et la justice japonaise, de manière à ce qu’une mise à jour de Bitcoin donne l’autorisation à l’adresse de récupération de Mt. Gox pour prendre le contrôle des fonds volés sur l’adresse du hacker.

Anticipant les critiques selon lesquelles le processus normal d’une mise à jour du réseau doit passer par une Bitcoin Inprovment Proposal (BIP), Mark Karpelès explique qu’il souhaite « ouvrir le débat » :

Cette proposition ne vise pas à contourner le processus de développement normal de Bitcoin. Elle a pour but d’ouvrir un débat au sein de la communauté Bitcoin afin de déterminer si ce cas particulier et exceptionnel mérite d'être examiné. L'administrateur de MtGox a refusé d'entreprendre une récupération sur la blockchain, invoquant l'incertitude quant à l'adoption d'un tel changement de consensus. Cette situation crée une impasse : l'administrateur refuse d'agir sans certitude, et la communauté ne peut évaluer la proposition sans solution concrète. Ce correctif permet de débloquer la situation en fournissant un élément concret à discuter.

Instinctivement, nous pourrions effectivement penser qu'une telle mise à jour serait anecdotique et permettrait principalement aux victimes d'être indemnisées. Or, elle créerait surtout un dangereux précédent concernant l'immuabilité de Bitcoin, que l'intéressé lui-même reconnait.

Si une telle proposition a peu de chance de passer, qu'adviendrait-il si tel était le cas ? Où faudrait-il placer la frontière ? Qu'est-ce qui empêcherait dès lors n'importe quel acteur de réclamer sa propre mise à jour pour tenter de trouver une réparation après un quelconque litige ?

Pour l'heure, notons que la discussion sur le GitHub de Bitcoin a été fermée.

