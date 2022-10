Le hacker de Mango révèle son identité, retourne 67 millions de dollars et affirme que l'opération était légale

Le hacker derrière la manipulation de prix à 114 millions de dollars de la plateforme Mango Markets a retourné 67 millions de dollars aux équipes du projet.

Ce dernier a ainsi répondu favorablement à la requête émise par l'organisation autonome décentralisée (DAO) de Mango Markets via son protocole de gouvernance hier après-midi, qui proposait d'abandonner toute poursuite judiciaire contre l'individu s'il acceptait de retourner 67 millions de dollars et de conserver le reste du larcin, soit 47 millions de dollars.

Précisons toutefois que le hacker n'aura gagné « que » 37 millions de dollars dans cette histoire dans la mesure où il avait dû investir personnellement 10 millions de dollars pour procéder à la manipulation de prix initiale.

Dans ce thread, rédigé le 15 octobre aux alentours de 19h, Avraham Eisenberg explique qu'il a été « impliqué dans une équipe qui a exploité une stratégie de trading très rentable » et que toutes les actions entreprises ne résultaient que de l'utilisation d'un marché libre et de l'utilisation d'un protocole « tel qu'il a été conçu ».

Selon lui, c'est l'insolvabilité du protocole qui a motivé son équipe à retourner les fonds comme demandé par Mango Markets, dans la mesure où cela a laissé de nombreux individus lésés, ces derniers s'étant retrouvés dans l'impossibilité de retirer leurs cryptomonnaies, l'ensemble des actifs ayant été siphonnés :

Environ une heure et demie après que le hacker ait révélé son identité, Mango Markets a publié un communiqué via Twitter confirmant que les 67 millions de dollars lui avaient bien été retournés.

$67M in various crypto assets have been returned to the DAO. Let’s meet up on Monday 3 PM UTC on the Mango discord to discuss, how we can sort out this mess.

