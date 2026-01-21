« Guerres du capital » – Le milliardaire Ray Dalio alerte sur ce nouveau type de conflit mondial

Les tensions géopolitiques actuelles sont-elles en train de se muer en guerres mondiales basées sur le capital ? Oui, selon le milliardaire Ray Dalio, qui souligne que la situation est inédite.

Les « guerres du capital » sont en cours de déclenchement, selon ce milliardaire

Ray Dalio est le fondateur de Bridgewater Associates, l’un des plus grands hedge funds du monde. Le milliardaire a multiplié les alertes ces derniers mois face aux soubresauts des décisions américaines, notamment avec les conflits liés aux droits de douane. Hier au micro de CNBC, il estimait que le risque d’un désengagement pour l’économie américaine était réel, d’autant plus que de nombreuses zones géographiques sont en tension :

L’ordre monétaire fiduciaire existant, l’ordre politique intérieur et l’ordre géopolitique international sont tous en train de se désagréger ; nous sommes donc au bord de guerres.

Le milliardaire estime que les actions impulsives du président Donald Trump, combinées à la forte émission de dette américaine, pourraient mettre le feu aux poudres. Autrement dit, les pays du monde pourraient être moins enclins à acheter de la dette américaine :

Si l’on tient compte des conflits, on ne peut pas ignorer la possibilité de guerres de capitaux. Autrement dit, il n’y a peut-être plus la même volonté d’acheter de la dette américaine, entre autres.

Les bons du Trésor chutent, l’Europe prépare une riposte

Preuve de cette tendance, les prix des bons du Trésor ont chuté mardi face aux tensions entourant le Groenland. Dans le même temps, le slogan « Sell America » est revenu sur les réseaux sociaux, alors que l’Europe prépare une réponse économique aux pressions américaines. Tout cela se combine pour faire des Etats-Unis une zone d’investissement moins alléchante que par le passé, selon Ray Dalio :

Lorsque des conflits surviennent, des conflits géopolitiques internationaux, même les alliés ne souhaitent plus détenir la dette des uns et des autres. Ils préfèrent se tourner vers une monnaie « dure ». C’est logique, factuel, et cela s’est répété tout au long de l’histoire mondiale.

🌐 Dans l’actualité – BTC sous 90 000 dollars, nouveau record de l’or, marchés boursiers en berne : le jeu de Donald Trump inquiète

Cette monnaie « dure », cela peut être l’or. Ray Dalio souligne qu’il s’agit toujours d’un « diversificateur efficace », qui « se comporte bien lorsque les autres se comportent mal ». On rappelle que l’or a atteint un nouveau record historique ce mardi, dépassant les 4 689 dollars pour la première fois de son histoire. C’est un signe de plus des bouleversements en cours et de la prudence des investisseurs.

Source : CNBC

Image : World Economic Forum via Flickr (CC BY-NC-SA)

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.