Guerre États-Unis / Iran – Pourquoi Bitcoin résiste-t-il aussi bien ? L'analyse de Vincent Ganne

Depuis le début des opérations militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran le samedi 28 février, les actifs risqués en Bourse ont été sous pression, notamment le marché actions. Mais de manière très étonnante, le cours du Bitcoin est quant à lui en hausse de 10 %. Découvrez 5 explications logiques à cette surperformance dans cette analyse de Vincent Ganne.

le 16 mars 2026 à 9:30.

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Le Bitcoin garde la forme malgré le conflit

Avant toute chose, souvenez-vous du comportement du prix du Bitcoin au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février 2022. Le BTC avait fait l'exploit d'enregistrer une hausse de plus de 30% dans les 4 semaines qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine, avant de finalement reprendre le cours de son bear market cyclique qui s'est développé en 2022.

La situation actuelle peut sembler similaire puisque le conflit a éclaté fin février 2026 et que le cours du bitcoin est supposé être dans le marché baissier cyclique décrit par le cycle de 4 ans.

Le Bitcoin serait-il en train de reproduire ce schéma de dead cat bounce ? C'est très possible, mais voici aussi 5 autres explications plus logiques et qui sont la source de la surperformance actuelle du BTC 👇

  • Le compromis qui semble imminent (d'ici la fin du mois de mars) entre les banques et les acteurs cryptos sur le rendement des stablecoins devrait enfin permettre au Clarity Act d'aboutir au Sénat US. Cette nouvelle réglementation crypto US sera le socle du prochain bull run ;
  • Avant le début du conflit, le drawdown du BTC depuis son ATH atteignait déjà 50 %, il était donc largement en survente à la différence du marché des actions ;
  • Le drop à 60 000 avait déclenché une phase de capitulation des acheteurs proche des mesures historiques de fin de baisse (voir le SOPR) ;
  • Depuis le début des opérations militaires du 28 février, les positions short à effet de levier ont été largement dominantes ; le marché est souvent contrarien pour chasser les stops de la majorité, donc ici les stops des vendeurs ;
  • Enfin, entre 60 000 et 70 000, le Bitcoin se situe au niveau de son coût moyen de production par BTC, historiquement, c'est une zone de stabilisation pour le marché

 

i l'on regarde les données de marché, plusieurs indicateurs confirment cette lecture. Les taux de financement sur les contrats perpétuels ont été globalement neutres, voire négatifs depuis le début de la crise, ce qui signifie que les vendeurs à découvert dominaient largement le positionnement spéculatif.

Dans ce type de configuration, une hausse même modeste du prix suffit souvent à provoquer une série de liquidations de positions short, créant un mouvement de « short squeeze » qui amplifie mécaniquement la remontée des prix.

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En parallèle, les données on-chain montrent que le marché a déjà traversé une phase de capitulation classique. Le ratio SOPR (Spent Output Profit Ratio), qui mesure si les investisseurs vendent leurs bitcoins en profit ou en perte, est récemment passé en territoire négatif.

Historiquement, ces épisodes correspondent souvent aux phases finales d'un mouvement baissier, lorsque les derniers investisseurs faibles capitulent et vendent à perte. Une fois cette purge réalisée, le marché devient structurellement plus solide.

Enfin, l'analyse du coût de production du réseau Bitcoin apporte également un élément de compréhension. Selon plusieurs modèles, le coût moyen de minage d'un bitcoin se situe actuellement dans une zone comprise entre 60 000 et 70 000 dollars.

Sur les cycles précédents, le prix du BTC a très souvent trouvé un plancher à proximité de ce niveau, car vendre durablement sous ce seuil mettrait une partie des mineurs en difficulté et réduirait progressivement l'offre sur le marché.

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Autrement dit, malgré un environnement géopolitique très tendu, Bitcoin bénéficie aujourd'hui d'un cocktail particulier : un marché déjà purgé, un positionnement spéculatif excessivement baissier et une zone technique historiquement solide. C'est cette combinaison qui explique pourquoi, contre toute attente, le BTC parvient pour l'instant à résister à la tempête.

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Vincent Ganne est un expert reconnu de l'analyse technique avec 18 ans d'expérience. Il intervient fréquemment sur BFM Business et produit des analyses exclusives pour Cryptoast Research. Fort de sa longue expérience, Vincent offre une approche globale des marchés financiers, en tenant compte des événements macroéconomiques et en utilisant de nombreux aspects de l'analyse graphique pour prévoir les tendances du Bitcoin et d'autres cryptomonnaies à moyen et long terme. Il a également occupé le poste de Senior Market Analyst & Business Development Manager pendant 3 ans chez TradingView, renforçant ainsi sa connaissance approfondie des marchés financiers.

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