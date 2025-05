Google Wallet mise sur la blockchain pour centraliser l'identité numérique

Google étend son service ID Pass, permettant aux utilisateurs de stocker leurs identifiants numériques dans Google Wallet avec la technologie blockchain et Zero Knowledge Proof pour une vérification d’âge sécurisée. Cette avancée soulève des questions sur la centralisation des données et la gestion de notre identité numérique. Peut-on vraiment faire confiance à Google pour protéger nos droits ?

