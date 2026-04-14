Voici 2 indicateurs géopolitiques à suivre avant de revenir à l'achat – L'analyse de Vincent Ganne

Deux baromètres fondamentaux sont à suivre en priorité avant de revenir à l'achat sur les actifs risqués en bourse dans le contexte géopolitique actuel. Découvrez l'analyse de Vincent Ganne sur la situation.

Géopolitique, le facteur fondamental dominant du moment

Les opérations militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran depuis le samedi 28 février ont eu un fort impact sur les marchés financiers internationaux. La volatilité est notamment très forte sur le marché des actions mondial qui a connu un sell-off de 10% avant de se reprendre depuis début avril. Quant au cours du Bitcoin, il affiche une résilience étonnante, c'est le seul actif risqué majeur en bourse à être en hausse depuis le début du conflit.

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Mais globalement, les actifs risqués en bourse subissent de la volatilité car l'actualité géopolitique évolue chaque jour entre optimisme et pessimisme et la plupart des investisseurs se demande à partir de quand revenir à l'achat de manière sereine. Cessez-le-feu, négociations, rupture des négociations, accord de paix, durée de normalisation du détroit d'Ormuz… le « newsflow » fondamental est encore plus erratique que la volatilité en bourse.

Les baromètres du stress géopolitique et son impact sur la croissance économique mondiale sont le facteur fondamental décisif. Prix du pétrole, prix du gaz naturel, prix de l'engrais urée, taux d'intérêt du marché, anticipation d'inflation, approvisionnement en énergie des grandes puissances économiques d'Asie, etc… Les paramètres du risque global-macro sont nombreux et il est difficile de savoir quoi regarder en priorité avant de revenir à l'achat.

Prix du pétrole et trafic maritime via Ormuz, deux indicateurs décisifs

Je vous propose donc de mettre en priorité sous très haute surveillance les deux baromètres suivants qui me semblent décisifs :

Les signaux techniques du prix du pétrole en bourse avec un signal technique baissier minimum légal qui doit être donné avant de se repositionner massivement à l'achat

L'évolution du nombre de tankers pétrole et gaz qui traversent effectivement le détroit d'Ormuz

J'estime que ces deux baromètres sont les deux plus tangibles pour évaluer de manière concrète si la situation géopolitique & macro-économique s'apaise ou au contraire reste très compliquée. Le graphique ci-dessous dévoile les bougies japonaises en données hebdomadaires du pétrole brut US (WTI).

Au stade actuel, ni le pétrole, ni le trafic maritime via Ormuz ne donnent le signal du véritable apaisement géopolitique. Il faudrait au minimum voire le prix du pétrole repasser sous le seuil technique de 95 $ et même idéalement tendre à nouveau vers les 80$.

Quant au transit maritime à travers le détroit d'Ormuz, il était de 50 navires par jour avant le samedi 28 février dernier. Ce chiffre est actuellement entre zéro et 5. Il faudrait au minimum constater la reprise de la tendance haussière de cet indicateur de transit maritime pour revenir avec confiance à l'achat sur les actifs risqués en bourse. Si le trafic maritime via le détroit d'Ormuz reprend, c'est le signal le plus concret de l'entrée dans une phase de détente géopolitique.

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