Le géant Visa lancera-t-il bientôt son exchange et son portefeuille crypto ?

Le géant des paiements Visa a déposé des demandes d'enregistrement de marques étroitement liées à l'industrie des cryptomonnaies. Ces demandes signifient que l'entreprise pourrait bientôt lever le voile sur une plateforme d'échange, un crypto-wallet, des outils pour les NFT et plus encore.

Visa poursuit sa conquête du Web3

Le mastodonte Visa préparerait une immersion en profondeur dans le monde des cryptomonnaies.

Un document déposé le 21 octobre auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce indique l'enregistrement de nombreux produits distincts, à savoir :

une plateforme d'échange de cryptomonnaies ;

; un portefeuille de cryptomonnaies ;

une marketplace de tokens non fongibles (NFT) ;

un outil de gestion et de vérification de transactions sur la blockchain ;

des environnements virtuels dans lesquels des utilisateurs peuvent interagir à de divertissement (comprendre des metaverses).

Ces différentes entités ne sont pas clairement mentionnées comme telles que le dépôt de marque, mais nous devinons facilement de quoi il s'agit grâce aux détails donnés par Visa. Voici par exemple la description de la plateforme d'échange :

« Fournir une utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour que les utilisateurs puissent visualiser, accéder, stocker, surveiller, gérer, échanger, envoyer, recevoir, transmettre et échanger des monnaies numériques, des monnaies virtuelles, des crypto-monnaies, des actifs numériques et blockchain, et des tokens non fongibles (NFT). »

Bien évidemment, ce document n'indique pas avec certitude que Visa lancera bel et bien l'intégralité des produits présentés. Toutefois, cela témoigne de la volonté de l'entreprise de se préparer à une adoption massive et à proposer ses propres services crypto dans un futur proche.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

La plateforme qui simplifie le trading Acheter des cryptos en quelques minutes

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Une entreprise de plus en plus proche des cryptomonnaies

Il y a peu, Visa est entrée en collaboration avec la plateforme FTX pour le déploiement d'une crypto-carte dans plus de 40 pays en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Peu après, l'entreprise américaine s'est associée à la banque JPMorgan afin de développer les paiements transfrontaliers grâce à des blockchains privées.

Cette année également, Visa a inauguré un programme axé sur tokens non fongibles (NFT), le Visa Creator Program. Ce programme vise à accompagner les entreprises à intégrer les NFT dans leurs modèles commerciaux.

Ces nombreuses initiatives de Visa prouvent que l'entreprise ne compte pas laisser passer l'opportunité du Web3.

👉 À lire sur le même sujet : Twitter développerait son propre portefeuille de cryptomonnaie

Rejoignez des experts et une communauté Premium PRO Investissez dans vos connaissances crypto pour le prochain bullrun

Source : Bureau américain des brevets et des marques de commerce

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.