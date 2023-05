Le géant du paiement Stripe étend son offre fiat-to-crypto pour conquérir le Web3

Stripe, le géant des solutions de paiement aux États-Unis, a lancé sa solution fiat-to-crypto on-ramp pour permettre aux entreprises du Web3 de fournir une option facile pour que leurs clients puissent acheter des cryptomonnaies. Cette solution vise à accélérer l'adoption du Web3 et a déjà été adoptée par des entreprises telles que le réseau social Lens, le protocole DeFi 1inch et le navigateur Brave.

Stripe continue de s'ouvrir au Web3 et aux cryptomonnaies

Stripe, le géant des solutions de paiement destinées aux professionnels aux États-Unis, a mis en place sa solution fiat-to-crypto on-ramp afin de permettre à ces derniers de proposer une solution rapide, fiable et simplifiée à leurs clients.

Cette solution présente un double avantage, puisqu'elle permettra aux clients des plateformes adoptant cette solution de s'ouvrir au Web3 et aux cryptomonnaies grâce à une fenêtre permettant, en quelques instants, d'échanger de la monnaie fiat pour de la cryptomonnaie.

Dans un deuxième temps, la solution a été pensée de façon à s'intégrer facilement avec seulement quelques lignes de code. Ainsi, les entreprises souhaitant en bénéficier peuvent ajouter ce widget sans complications.

Selon le communiqué, la solution ici développée par Stripe vise à permettre aux clients des plateformes d'acheter de la cryptomonnaie instantanément afin d'effectuer des achats sur les sites concernés, comme des tokens non fongibles (NFT). Par ailleurs, le widget intègre des outils de lutte contre la fraude tels que le fameux processus « Know Your Customer (KYC) ».

Une solution qui facilitera assurément la vie des entreprises du Web3 tout en permettant l'adoption de ce dernier auprès d'un plus large public, comme l'a souligné Guillaume Poncin, responsable du pôle ingénierie crypto chez Stripe :

« Avec nos options on-ramp, les entreprises du Web3 peuvent désormais sous-traiter à Stripe un certain nombre d'éléments très importants mais délicats, tels que l'optimisation de la conversion et de l'authentification, la vérification de l'identité, la prévention de la fraude, et ainsi de suite. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur ce qui est unique à leur activité, et aider leurs clients à commencer à utiliser les services Web3 rapidement et en toute sécurité. »

Accélérer l'adoption du Web3

Grâce à l'intégration de Link, les clients utilisant cette solution n'auront qu'à renseigner leurs informations de paiement et leurs coordonnées qu'une seule fois. Ensuite, les informations de paiement seront enregistrées et les clients pourront profiter de cette solution de paiement chez tous les partenaires utilisant Link.

Cette solution a déjà été adoptée par Lens, le réseau social développé par les équipes d'Aave. Son fondateur, Stani Kulechov, a vanté les mérites de ce nouvel outil fiat-to-crypto :

« Nous sommes ravis d'accueillir Stripe dans LensFrens afin de réduire les frictions liées aux paiements et d'encourager la monétisation du contenu. En ajoutant cette fonctionnalité de paiement, les utilisateurs peuvent facilement collecter leurs contenus préférés et soutenir les créateurs qu'ils admirent. »

En dehors de Lens, le navigateur Brave a également choisi Stripe pour l'achat de cryptomonnaies depuis son wallet natif. Le protocole de finance décentralisée (DeFi) 1inch a également adopté cette solution, l'occasion pour son cofondateur Sergej Kunz de mettre en avant l'importance de « construire des ponts entre le Web2 et le Web3 ».

