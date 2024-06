Le géant Lido dévoile ses propres solutions de restaking d'Ether – De quoi s'agit-il ?

Lido, le plus important protocole de liquid staking sur la blockchain Ethereum, se lance dans la course au restaking. Afin de conserver sa dominance, Lido propose des nouvelles stratégies DeFi sous le nom de « Restaking Vaults » en collaboration avec Mellow Finance et Symbiotic. De quoi s'agit-il ?

La perte de dominance de Lido

Lido, le plus important protocole de liquid staking sur le réseau Ethereum avec plus de 33,5 milliards de dollars de valeur totale bloquée (TVL), voit sa dominance diminuer face à la nouvelle tendance du restaking et particulièrement à cause d'Eigenlayer, un acteur de ce secteur avec le vent en poupe.

En quelques mots, le restaking est un procédé qui consiste à remettre en jeu ses ETH déjà placés en staking, mais en s’exposant à des conditions de slashing supplémentaires déterminées arbitrairement par chaque logiciel intermédiaire (ou « middleware »).

Face à cette situation, Lido, qui est contrôlée par une organisation autonome décentralisée (DAO) dont le token de gouvernance est le LDO, a décidé de répliquer en annonçant sur ses réseaux une collaboration avec Mellow Finance et le protocole Symbiotic pour introduire des stratégies DeFi de restaking.

Introducing advanced DeFi strategies for stETH with Mellow & Symbiotic ✨ https://t.co/dzmYEFY8dM A new initiative to provide stETH holders with access to new DeFi opportunities, including restaking. pic.twitter.com/KRIqIPzvAa — Lido (@LidoFinance) June 11, 2024

La réponse de Lido

Lido a récemment présenté «The Lido Alliance» , un groupe de partenaires et de protocoles engagés à protéger le rôle du token stETH dans la finance décentralisée d'Ethereum. Le responsable de la stratégie de Lido, Hasu, a également présenté reGOOSE , une stratégie à plusieurs volets visant à aider le protocole Lido à faire face aux risques que représente le restaking.

Cette nouvelle initiative – le lancement de 4 produits de restaking centrés sur le token stETH sur Mellow Finance – est le premier exemple de reGOOSE et de «The Lido Alliance» en action. C'est également le premier indice de la manière dont Symbiotic, qui est d'ailleurs une startup soutenue par les cofondateurs et le plus grand investisseur du Lido, Paradigm, pourrait jouer un rôle clé dans les projets futurs du Lido.

Les 4 «coffres-forts» numériques présentés par Lido

La nouvelle plateforme de Mellow Finance est une réponse aux protocoles de restaking liquides comme Renzo et Ether.Fi, qui réutilisent les dépôts des utilisateurs sur EigenLayer pour aider les investisseurs à gagner des intérêts supplémentaires.

Comme pour l'ensemble de la finance décentralisée, le restaking liquide existe comme un moyen pour extraire autant « d'efficacité économique » que possible des actifs numériques. Les utilisateurs du protocole gagnent des reçus sur leurs dépôts appelés « Liquid Restaking Tokens » ou LRT, qui peuvent être échangés, prêtés et empruntés sur d'autres protocoles en échange de récompenses supplémentaires.

Plutôt que de nager à contre-courant, Lido, en collaboration avec Mellow Finance et Symbiotic, a donc décidé de mettre sur pied un projet visant à concurrencer Eigenlayer. Nous saurons bientôt si cette stratégie permettra au géant du staking de revenir sur le devant de la scène.

Source : Site officiel de Lido, DefiLlama

