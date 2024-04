Le protocole Renzo vacille, le restaking et EigenLayer sont-ils menacés ?

Voilà un évènement qui risque de mettre de l'huile sur un feu déjà bien lancé. Le mercredi 24 avril, le token de liquid restaking du protocole Renzo (ezETH) s'est détaché du cours de l'Ether (ETH), actif auquel il est censé être ancré.

Avec plus de 3 milliards de dollars d'actifs verrouillés sur sa plateforme, Renzo fait partie des principaux protocoles de liquid restaking. Pour faire simple, il permet aux investisseurs de s'exposer à la plateforme EigenLayer tout en bénéficiant d'un actif liquide, c'est-à-dire utilisable dans d'autres applications de finance décentralisée (DeFi).

Ainsi, les utilisateurs peuvent déposer des ETH sur le protocole et recevoir en retour des ezETH, symbolisant la preuve de leur dépôt. Ce dernier est logiquement censé avoir une valeur parfaitement égale à celle de l'actif sous-jacent, l'ETH, ce qui a cessé d'être le cas durant quelques heures ce mercredi.

D'après les données on-chain, le cours du ezETH a chuté brutalement par rapport au cours de l'Ether, parfois jusqu'à 700 dollars. Depuis, le token de liquid restaking de Renzo a récupéré la majorité de son ancrage.

Néanmoins, cet évènement inattendu a engendré énormément de liquidations sur les protocoles de finance décentralisée sur lesquels les investisseurs avaient placé leurs tokens ezETH dans des stratégies risquées, notamment Pendle ou Gearbox.

Pour comprendre comment cet évènement est arrivé, il est primordial de se pencher sur les protocoles de liquid restaking. À l’heure de l’écriture de ces lignes, Ether.fi est le plus gros d’entre eux et capture la majorité des capitaux des investisseurs.

Pour se maintenir dans cette course à la première place, les concurrents tels que Renzo doivent utiliser des stratégies diverses. La première d’entre elles est de bloquer la possibilité d’échanger ses ezETH contre des ETH en 1 pour 1 directement sur le protocole, forçant ainsi les utilisateurs à conserver plus longtemps leurs tokens.

La seconde est d’offrir plus de possibilités avec le token ezETH. Ainsi, Renzo a misé sur la composabilité avec d’autres protocoles tels que Pendle ou Gearbox, permettant aux investisseurs de déposer leurs tokens dans des pools de liquidités avec des stratégies offrant des rendements à plusieurs dizaines de pour-cent.

Toutefois, cette stratégie n'est pas sans risques. Tant que la parité entre le ezETH et l'ETH est assurée, ces positions à effets de levier ne présentent pas de dangers majeurs. Or, lorsque le ezETH a commencé à se détacher, certaines positions à forts risques ont été liquidées, entraînant ainsi une vente forcée et une baisse du cours, entraînant elles-mêmes d'autres liquidations forcées.

C'est ce qu'on appelle une spirale infernale, ou plus communément dans un langage propre aux cryptomonnaies, des liquidations en cascade. Voilà la raison pour laquelle le cours de l'ezETH a dégringolé autant.

Toutefois, il manque une brique dans cette explication. Comment est-ce que le token ezETH a-t-il commencé à se détacher de son ancrage à l'Ether ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'élément déclencheur a été l'annonce du lancement du token REZ par Renzo et d'un airdrop à la communauté.

1/ We are excited to announce that April 30th, 2024 will be the beginning of the decentralization of the Renzo Protocol.$REZ

Full details in the post below: pic.twitter.com/jQ7pFStsM4

— Renzo (@RenzoProtocol) April 23, 2024